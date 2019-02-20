Binali Yıldırım'a sis engeli! AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle Adalar programını iptal etmek zorunda kaldı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım yoğun sis nedeniyle bu sabah yapacağı Adalar programını iptal etti. Binali Yıldırım'ın resmi programında bu sabah saat 10.00'da Kartal iskelesinden hareketle Büyükada ve ardından Burgazada ziyaretleri bulunuyordu. Ancak İstanbul'u etkisi altına alan yoğun sisin deniz ulaşımını olumsuz etkilemesi nedeniyle Yıldırım'ın bu programı iptal edildi. Yıldırım'ın seçim çalışmaları kapsamındaki Adalar ziyaretinin ileri bir tarihte gerçekleştireceği öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.