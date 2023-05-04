  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan haber verildi! Azerbaycan'a destek kararı! Tam anlamıyla resmen tanıdılar

Kılıçdaroğlu'nun mitingi öncesi CHP'de toplu istifa depremi

Araç sahipleri dikkat! O tarihten itibaren yeni dönem geliyor! O dev artış oranı, zammı unutun! İndirim gelebilir

Putin'e suikast girişimi sonrası AB'den ilk tepki

Ülkenin güvenlik sorunu Ümit Özdağ'dan çok çirkin HÜDA PAR provokasyonu!

Yeni petrol müjdesi | Şehit Aybüke Yalçın petrol sahası açıldı! Dikkat çeken hedef detayı bakın ne: Binlerce varil

Diyanet İşleri Başkanlığı Risale-i Nur Külliyatı basımına yeniden başlıyor!

PKK'lı Cemil Bayık'tan seçim tehdidi! 'Kılıçdaroğlu seçilmezse iç savaş çıkarırız'

Trabzon'da HÜDA PAR standına bir saldırı daha!

İkbal Gürpınar şok oldu! O cemaatten Kabe'de Erdoğan için skandal sözler...
Gündem Binali Yıldırım'a canlı yayında Kızılay Başkanı sorusu
Gündem

Binali Yıldırım'a canlı yayında Kızılay Başkanı sorusu

Yeniakit Publisher
2023-05-04 22:14:00 -

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'a katıldığı canlı yayında 'Kızılay Başkanı'nın orada oturması AK Parti olarak sizi yoruyor mu?' sorusu soruldu.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım Habertürk canlı yayınında Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Soylu, deprem anında AHBAP'a çadır ve konserve satmasıyla tartışma konusu olan Kızılay Başkanı Kerem Kınık'la ilgili de konuştu.

"Akıl sahibi insanın kabul edeceği bir şey değil"

"Kızılay Başkanı'nın orada oturması AK Parti olarak sizi yoruyor mu?" sorusuna yanıt veren Yıldırım, "Kızılay'ın 150 yıllık geçmişi var. Kızılay'la ilgili benim kafam çok berrak. Kızılay bu geçmiş içinde zaman zaman maalesef kötü durumlara düştü. Bizim iktidarımız öncesinde de Kızılay'da taht kavgaları çok oldu. Biz geldik kuruma ciddi saygınlık kazandırdığımız gibi imkanlarını da çok artırdık. Son depremde yaşanan olay hiçbir şekilde akıl sahibi insanın kabul edebileceği bir şey değil." dedi.

"Kenara çekilmesi iyi olur"

Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü: "Elindeki çadırları parayla başkasına vermek. Kendi ihtiyacın varken onun üzerinden ticaret yapma yoluna gitmek akla izana uyacak bir şey değil. Başkanın bu şartlar altında bırakması gerektiğini bakanlardan söyleyenler oldu. Benim kanaatimde kurumu fazla yıpratmadan kenara çekilmesi iyi olur."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23