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Binali Yıldırım: Yaptırım kararları küresel ekonomik savaşa dönüşüyor

TBMM Başkanı Yıldırım, ABD'nin ekonomik yaptırım kararlarını değerlendirdi.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 13:59
Binali Yıldırım: Yaptırım kararları küresel ekonomik savaşa dönüşüyor

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, ABD'nin ekonomik yaptırım kararlarıyla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

 

Binali Yıldırım Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda,

"ABD yönetiminin başlattıgı birtakım ekonomik yaptırım kararlarının şimdilerde küresel bir ekonomik savaşa dönüşmekte oldugunu görüyoruz.

Her gün gelişen ve umut vaat eden Avrasya coğrafyasında İran, Rusya ve şimdide Türkiye’ yi hedef alan bu hasmane tutum ülkelerimizin yakın işbirligi ve dayanışması karşısında işe yaramayacaktır.

Tek müttefiki Dolar olan ABD yönetimine duyurulur" ifadelerini kullandı. 

 

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 13:59
  1. Türkiye
  2. İran
  3. Rusya
  4. Binali Yıldırım
  5. Twitter
  6. Avrasya

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