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Binali Yıldırım: Ülkemize dönük her türlü kirli oyun...

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Ülkemize dönük her türlü kirli oyun, dün olduğu gibi yarın da bozulacaktır." dedi.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 12:07
Binali Yıldırım: Ülkemize dönük her türlü kirli oyun...

TBMM Başkanı Binali Yıldırım''Ya istiklal ya ölüm' kararlılığıyla Kurtuluş Savaşı'nı kazanan necip milletimizin istikbaline yönelik her türlü emperyalist tehdit, milli dayanışma ruhuyla def edilecek, hürriyet ve bağımsızlığımızı yok etmek isteyenler mutlaka hüsrana uğratılacaktır.'' ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 12:07
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