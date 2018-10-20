Binali Yıldırım: Türkiye olayları yöneten ülkedir
Binali Yıldırım, "İçeride ve dışarıda istikrarımızdan rahatsız olanların olduğunu biliyoruz. Ensesine vurulup lokmasını aldıkları Türkiye arıyorlar, böyle bir Türkiye yok. Türkiye bölgesinde olayları seyreden değil, yöneten bir ülkedir." ifadelerini kullandı.20 Ekim 2018 Cumartesi 12:51
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "İçeride ve dışarıda istikrarımızdan rahatsız olanların olduğunu biliyoruz. Ensesine vurulup lokmasını aldıkları Türkiye arıyorlar, böyle bir Türkiye yok. Türkiye bölgesinde olayları seyreden değil, yöneten bir ülkedir." dedi.
Ayrıntılar gelecek...
YORUM YAZ