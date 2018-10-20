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Binali Yıldırım: Türkiye olayları yöneten ülkedir

Binali Yıldırım, "İçeride ve dışarıda istikrarımızdan rahatsız olanların olduğunu biliyoruz. Ensesine vurulup lokmasını aldıkları Türkiye arıyorlar, böyle bir Türkiye yok. Türkiye bölgesinde olayları seyreden değil, yöneten bir ülkedir." ifadelerini kullandı.

20 Ekim 2018 Cumartesi 12:51
Binali Yıldırım: Türkiye olayları yöneten ülkedir

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "İçeride ve dışarıda istikrarımızdan rahatsız olanların olduğunu biliyoruz. Ensesine vurulup lokmasını aldıkları Türkiye arıyorlar, böyle bir Türkiye yok. Türkiye bölgesinde olayları seyreden değil, yöneten bir ülkedir." dedi. 

Ayrıntılar gelecek...

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 12:51
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