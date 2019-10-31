Binali Yıldırım Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde gençlerle buluştu

Son Başbakan ve TBMM eski Başkanı Binali Yıldırım, Ak Parti İl Gençlik Kolları’nın düzenlediği söyleşi programında gençlerle buluştu. Meram Belediyesi Tantavi Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleşen söyleşi programına Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Ak Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Fahrettin Kulu, Ak Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Murat Koru ve gençler katıldı.

KORU; “YILDIRIM, SADECE SİYASETTE DEĞİL TÜM HAYATIYLA GENÇLERE EMSAL BİR ŞAHSİYET”

Söyleşi öncesinde kısa bir teşekkür konuşması yapan Ak Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Murat Koru Türkiye Cumhuriyetinin son başbakanı ve değerli bir siyasetçi olan Yıldırım’ı ağırlamaktan dolayı duydukları mutluluğu dile getirdi. Koru,Binali Yıldırım’ın tevazusu, nüktedan kişiliği ve siyasi aklıyla tüm gençliğe sadece siyasi hayatta değil, kariyer, iş, akademik ve aile hayatıyla da örnek bir şahsiyet olduğunu ifade ederek, “Teşkilat başarılarımızı ve Türkiye’yi öne çıkaran yatırımları dünyaya anlatırken her eserin altında imzası bulunan böylesi değerli bir ismin ricamızı kırmayarak bizlerle birlikte olmasından dolayı kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi gibi değerli eserleri Konya’ya kazandıran belediyelerimize de teşekkür ediyorum” diye konuştu.

LEYLA ŞAHİN USTA; “İNSANLAR MAKAM VE MEVKİLERE DEĞER KATAR. BUNUN EN İYİ ÖRNEKLERİNDEN BİRİ BİNALİ YILDIRIM’DIR”

Daha sonra söz alan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta iseEski Başbakan ve TBMM eski Başkanı Binali Yıldırım ile anılarını anlatarak “Binali Yıldırım’ı mütevazi kişiliği ile tanıyoruz. Makam ve mevkilerin insana değer katmadığını tam aksine insanların makam ve mevkilere değer kattığının en önemli ispatı Binali Yıldırım’dır. Yaşayışıyla gençliğe her daim örnek olacak ve Türkiye için daha çok işler başaracak bir isimdir. Bu sebeple bu söyleşi oldukça değerlidir. Programda emeği geçenlere ve bu güzel mekanın Konya’ya kazandırılmasına ve böylesi değerli programlara ev sahipliği yapmasına vesile olan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

BİNALİ YILDIRIM; “GENÇLİĞİ ANLAYABİLMEK İÇİN YAPMAMIZ GEREKEN OTURUP KONUŞMAK. GELECEĞİ KONUŞMAK, TÜRKİYE’Yİ VE DÜNYAYI KONUŞMAK”

Konuşmaların ardından Sami Bayrakçı’nın moderatörlüğünü yaptığı söyleşiye geçildi. Söyleşiye Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi gibi sıcak ve samimi bir ortamda gençlerle buluşmuş olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek başlayan Eski Başbakan ve TBMM eski Başkanı Binali Yıldırım, hayatı, anıları, siyasi hayatı ve fikirleri hakkındaki gençlerin tüm sorularını samimiyetle yanıtladı. İçinde bulunduğumuz dijital çağın çok hızlı bir değişim gösterdiğinin altını çizerek, bu değişim içinde gençlerle iletişimi yakalayabilmenin zor olduğunu ifade eden Binali Yıldırım “Birlikte olduğunuz insanlarla bile ayrı yaşıyorsunuz. Bizim yetişme tarzımız ile gençliğin yetişme tarzları çok farklı. Bizim gençlikten gelen alışkanlıklarımız var. Bunu terketmemiz kolay değil. Ancak gençlerle daha çok vakit geçirerek, zaman ayırarak ve gençliğin yaşadığı duyguları yaşayarak başarabiliriz. Bunun için yapmamız gereken tek şey konuşmak. Geleceği konuşmak, dünyayı konuşmak ve Türkiye’yi konuşmak. Ancak bu sayede gençlerin ufuk turunda kendimize yer açabiliriz” diye konuştu.

BİNALİ YILDIRIM; “TANTAVİ KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ DÜNÜ VE BUGÜNÜ GELECEĞE TAŞIYAN EN GÜZEL NİŞANELERDEN BİRİ OLDU”

Söyleşide Konya metro çalışmaları hakkında da bilgi veren Yıldırım, ihalenin tamamlandığını hatırlatarak sözleşmenin imzalanacağı ve çalışmaların başlayacağı müjdesini de verdi. Yüksek Hızlı Trenin Konya için önemli bir kazanım olduğunu söyleyen Yıldırım, ‘Mevlana’nın şehri Konya’ya herşey değer” şeklinde konuştu. Espirileriyle salona keyifli anlar yaşatan Binali Yıldırım için hazırlanan slayt ve sinevizyon gösterileri sırasında da duygusal anlar yaşandı. Sohbetin bitiminde Yıldırım ile özçekim yapmak isteyen gençler adeta izdiham oluşturdu. Gençlerin bu isteklerini kırmayan Binali Yıldırım daha sonra Meram Belediyesinin süt ve simit ikramlarını Başkan Mustafa Kavuş ile birlikte gençlere dağıttı. Renkli görüntülerin yaşandığı gecenin sonunda Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi hakkında da açıklamalarda bulunan Binali Yıldırım; “Tantavi Meram Belediyesinin çok güzel eserlerinden biri oldu. Yapanlardan ve ihya edenlerden Allah razı olsun. Bu eserler dünü ve bugünü geleceğe taşıyan en güzel nişanedir. Burada gençlerimizle keyifli bir akşam geçirdik. Çıkışta da Meram Belediyesinin sıcak süt ve simit ikramını hem aldık hem dağıttık.Herşey için belediyemize ve başkanımıza teşekkür ederiz”