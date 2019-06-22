0553 313 94 23

Binali Yıldırım rakamları verdi! En büyük israfı açıkladı

AK Parti İstanbul Büyükşehir adayı Binali Yıldırım, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun 'İsraf düzeni sona erecek' söylemine Beylikdüzü Belediyesi'ndeki harcamalarla cevap verdi.

22 Haziran 2019 Cumartesi 13:40

23 Haziran İstanbul seçimlerine 1 gün kaldı. Son sözü 10 milyon İstanbullu seçmen söyleyecek. CHP adayı Ekrem İmamoğlu, seçim kampanyasında israf söylemini öne çıkardı.

İmamoğlu'nun rakibi Yıldırım'dan israf iddialarına yanıt gecikmedi. AK Parti İstanbul Büyükşehir adayı Binali Yıldırım, İnternethaber'i ziyaretinde rakamları ortaya koydu.

Gazeteci Süleyman Özışık'ın sorularını yanıtlayan Yıldırım, İmamoğlu'nun Beylikdüzü belediye başkanlığı döneminde yapılanları anlattı.

Özışık'ın "ısrarla israf düzenini sona erdireceğiz diyor. Belli bir süre konuşulduktan sonra toplumun belli bir kesimi buna inanmaya başlıyor." şeklindeki sözlerine Yıldırım şu yanıtı verdi:

25 yazılım güncellemeye 2 milyon lira, dilencileri kovması için 1 yılda 705 bin lira vermiş

"Beylikdüzü belediyesinde 5 yıl görev yapmış. Dilenci kovalamak için adam tutmuş 1 yılda 705 bin lira vermiş. Bu paraları dilencilere dağıtsaydı zaten dilenci kalmazdı. Beylikdüzü'ndeki esnafları denetlemek için 2 milyon 641 bin lira para ödemiş. Esnafa dağıtsaydı esnaf sıkıntısını giderirdi. 25 tane yazılım güncelleme 2 milyon, 29 tane konser 4 milyon 200 bin lira. "

Yıldırım, daha sonra yanında getirdiği belediyelerin bütçelerini gösteren grafiği gösterdi.

"Ekrem bey israfı en son ağzına alacak arkadaş. Bu kadar iddialı söylüyorum. İsraf haram ama yalan da da büyük günah." diyen Yıldırım, Büyükşehir, Çekmeköy ve Beylikdüzü belediyesinin 5 yıllık yatırımların bütçeye oranlarını gösteren tabloyu anlattı.

Büyükşehir'in yatırım oranı yüzde 73 Beylikdüzü'nde yüzde 22

Büyükşehir bütçesinin yüzde 73'ü, Çekmeköy'ün yüzde 62'sinin yatırımlara gittiğini belirten Yıldırım, Beylikdüzü'nde ise bütçenin yüzde 22'sinin yatırımlara harcandığını söyleyerek, "Yalansa çıksın bunun tersi olduğunu ispatlasın bu onların raporlarından alınan rakamlar. Ne demek bu?Kardeşim sen 1 milyar harcama yapmışsın kalan eser yüzde 22. En büyük israf bu" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 13:40
  1. İstanbul
  2. Binali Yıldırım
  3. israf
  4. Ekrem Imamoğlu

YORUM YAZ

  • NaciNaci1 sa önce
    Okçuları koysa imiş onlar daha ucuz

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Yerli ve milli patates "Nahita"da hasat başladı
  1. Yerli ve milli patates "Nahita"da..
  2. Meclis üyeleri stratejik plan sürecine..
  3. Kişisel Sağlık Verileri Hakkında..
  4. Yok böyle müdahale! Derede boğulan..
  5. Yönetmen Gani Müjde'ye, Fahrettin..
  6. Sıcak havalarda elektronik cihazların..
  7. Otogarlarda seçim hareketliliği
  8. Kendi ağırlığının 850 katını..
  9. MİAD Sevgi Evleri’nden ele emeği..
  10. Öğrenci Konseyi Başkanı Uysal’dan sert..
  11. Makine halısı üretiminin merkezi..
  12. "Camianın gerçeklerle yüzleşmesi..
  13. GÜNCELLEME - Kamboçya'da çöken..
  14. Yalnız yaşayan kadının evinden 8..
  15. İngiltere'den İran'a ziyaret
  16. Göreve giderken aracıyla takla atan..
  17. FETÖ’nün TSK’daki kripto yapılanmasına..
  18. Babakale köyünün tek seramikçisi
  19. Lise öğrencilerinden mezuniyet coşkusu
  20. Panathinaikos’ta Rick Pitino dönemi..
  21. Kütahya’dan derece ile döndüler
  22. Et yiyen örümcek yine ortaya çıktı
  23. Denizli'de suç örgütü liderine operasyon
  24. Özbekistan’da çıkan doğalgazı 146..
  25. Vefat eden uzman çavuş, son..
  26. Freni boşalan sürücüsüz otomobil..
  27. Barzani, Türkmen temsilcileriyle bir..
  28. Trabzon'daki sağanak
  29. Tufan Usta güvercinleri elleriyle..
  30. İstanbul seçimleri dünyaca ünlü..
Haçlı kaynaklarında Türk askerleriyle ilgili dikkat çeken detaylar: Şövalyenin aklını aldılar! “Türkler Hıristiyan olsa...”
Haçlı kaynaklarında Türk askerleriyle ilgili dikkat çeken detaylar: Şövalyenin aklını aldılar! “Türkler Hıristiyan olsa...”
Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...
Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...
Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap

Günün Karikatürü

22 Haziran 2019
Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!
Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!
MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!
MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!