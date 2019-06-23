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Binali Yıldırım oyunu kullandı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım, oy kullanmak üzere Tuzla Emlak Konut Cemil Meriç İlkokulu'na geldi.

23 Haziran 2019 Pazar 11:34
Binali Yıldırım oyunu kullandı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım, oyunu kullanacağı Tuzla Emlak Konut Cemil Meriç İlkokulu'na geldi. Yıldırım'a eşi Semiha Yıldırım eşlik ediyor.

Yıldırım'ın oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yapması bekleniyor.

Binali Yıldırım, seçim sonuçlarını AK Parti İstanbul İl Başkanlığında takip edecek.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 11:34
  1. İstanbul
  2. Binali Yıldırım

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