Binali Yıldırım oyunu kullandı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım, oy kullanmak üzere Tuzla Emlak Konut Cemil Meriç İlkokulu'na geldi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım, oyunu kullanacağı Tuzla Emlak Konut Cemil Meriç İlkokulu'na geldi. Yıldırım'a eşi Semiha Yıldırım eşlik ediyor. Yıldırım'ın oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yapması bekleniyor. Binali Yıldırım, seçim sonuçlarını AK Parti İstanbul İl Başkanlığında takip edecek.

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