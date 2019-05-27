0553 313 94 23

Binali Yıldırım: "Oylar tekrar sayılsın dedik, CHP karşı çıktı"

AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, oyların tekrar sayılmasına CHP’nin karşı çıktığını belirterek, "Neresinden bakarsanız bakın bu seçim baştan sona bir haksızlığın ifadesidir, bir şaibenin tam merkezidir" dedi.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 22:37
Binali Yıldırım: "Oylar tekrar sayılsın dedik, CHP karşı çıktı"

AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, oyların tekrar sayılmasına CHP’nin karşı çıktığını belirterek, "Neresinden bakarsanız bakın bu seçim baştan sona bir haksızlığın ifadesidir, bir şaibenin tam merkezidir" dedi. Yıldırım, Roman vatandaşlardan 23 Haziran’daki seçim sonuçlarını birlikte kutlama sözü de aldı.


İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Ataşehir Yeni Sahra Mahallesi’nde düzenlenen ’Yenisahra Romanları Geleneksel İftar’ programına katıldı. Sevgi gösterileri ile karşılanan Yıldırım, vatandaşlarla selamlaştıktan sonra kürsüye çıktı. Yıldırım, "Bugün 27 Mayıs, sözlerimin başında milletin adamı, demokrasi şehidimiz Adnan Menderes ve arkadaşlarını rahmetle anıyorum. Onlar bir darbeci zihniyetin hışmına uğradılar. Milletin seçtiği milletin adamlarını darbeyle görevden uzaklaştırıp idam ettiler. Aradan geçen 59 yıl boyunca onların sevgisi bu milletin yüreğinde, idam edenlerin adı bile hatırlanmıyor" dedi.



"Oylar tekrar sayılsın dedik, CHP karşı çıktı"


31 Mart seçimlerine değinen Yıldırım, "Biz insan sevgisi olan bir davadan geliyoruz. İnsan odaklı bir partiyiz. Bugüne kadar insanlarımızı birbirinden ayırmadık, Romandır, Çerkezdir, Alevidir, Sünnidir demedik, bütün insanları seviyoruz. Çünkü hepimizi yaradan Rabbimiz bir, ülkemiz bir, bayrağımız bir, devletimiz bir, sevincimiz bir, üzüntümüz bir, geleceğimiz bir. Onun için birlik olacağız, beraber olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. İşte bugün burada olduğu gibi aynısı iftar sofrasının etrafında bir araya geleceğiz. Bildiğiniz gibi 31 Mart’ta bir seçim yapıldı. Türkiye’de seçimler bitti, İstanbul’da bitmedi hala konuşuluyor. Neden bitmedi? Çünkü seçimlere şaibe karıştı, seçimlerde maalesef sizin verdiğiniz oylar sandıkta sayılırken hiç edildi, çalındı. Niye söylüyorum, çünkü o anları ben yaşadım. Bize yazılan götürüp bana attığınız oy başkasına yazılıyor, yani sandığa giren oy başka, sandıktan çıkan oy başka. Şimdi dedik ki bu yanlış, bu yanlıştan dönün, şu oyları yeniden sayalım. Böylece hak yerini bulsun, bu yanlışlık düzeltilsin, bir daha milleti seçime götürmeyelim. Buna CHP karşı çıktı, çünkü foyaları meydana çıkacaktı, kaybolan oylar meydana çıkacak ve sonuç değişecekti. Sadece yüz oydan on tanesi sayıldı ve bizim aradaki fark yarıdan daha aşağıya düştü. Bu ne demek oluyor. Geriye kalan yüzde 90 sayılsaydı bu seçimin sonucu tersine döneceği gibi açık ara farkla seçim bizim lehimize olacaktı. Bunu bildikleri için şiddetle karşı çıktılar. Bize düşen de artık mecbur kaldık, sizlerin verdiği oylara sahip çıkmak için seçimin yenilenmesi için müracaat ettik. Nihayet YSK bütün belgeleri inceledi ve şuna karar verildi, ’Bu seçim yenilenmelidir. Çünkü seçimlere şaibe karışmıştır, yolsuzluk yapılmıştır.’ Bununla da kalmadı bu seçimlerde yolsuzluğa sebep olan görevliler hakkında soruşturma başlattı. Bu işte her şey düzgün olsaydı neden soruşturma açılsın? Neresinden bakarsanız bakın bu seçim baştan sona bir haksızlığın ifadesidir, bir şaibenin tam merkezidir" diye konuştu.


"Yolları böleriz ama Türkiye’yi bölmeyiz, Türkiye’yi bölücülere teslim etmeyiz" diyen Yıldırım, "23 Haziran İstanbul bayramını da birlikte kutlamaya hazır mısınız? Yine burada toplanalım mı? 24 Haziran’da kutlamayı yapalım mı? Yakışır. Klarnetimizi de alalım mı? Benden söz, sizden de söz ise 24 Haziran akşamı buradayız. Eğlenmeye var mısınız? O halde güçlü destek istiyorum" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 22:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    57. Alay Gelibolu Senfonisi Moskova'da
    1. 57. Alay Gelibolu Senfonisi Moskova'da
    2. Yüksekvo’da yüklü miktarda uyuşturucu..
    3. Şehit ve Gazi Aileleri, İçişleri..
    4. Otomobilin çarptığı çocuk öldü
    5. Madagaskar'da genel seçim
    6. İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı
    7. Akif Çamlı dualarla uğurlandı
    8. Adana'da araç yangını
    9. Odun yüklü kamyon devrildi, sıkışan..
    10. Kıyafetler Ecrin’e ait
    11. TBMM Başkanı Şentop: “1960 ile..
    12. Basketbol: 18 Yaş Altı Erkekler..
    13. Maden ocağında iftar
    14. Bakan Akar’dan yeni askerlik sistemi..
    15. Bartın bayram namazı vakti 2019 |..
    16. "145 ülkede milletimizin adını ve..
    17. Katar elektrik konusunda Gazze'ye..
    18. FETÖ şüphelisi 40 askerden 17’si..
    19. Şırnak bayram namazı vakti 2019 |..
    20. Mustafa Cengiz: “23, 24, 25...
    21. Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden..
    22. Milli cimnastikçiler Türkiye'ye döndü
    23. Batman bayram namazı vakti 2019 |..
    24. 40'lı yaşlardan itibaren yaşlanmayı..
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı..
    26. Kırıkkale bayram namazı vakti 2019 |..
    27. Enerji Bakanı Dönmez, Bilecik..
    28. Gökyüzü özel uçurtmalarla renklendi
    29. Sultangazi Belediye Başkanı Dursun..
    30. Mustafa Cengiz, iftarda basın..
    Nihat Genç'ten bomba açıklama! Ekrem İmamoğlu, HDP'ye seçim rüşveti olarak oraya mı verdi?
    Nihat Genç'ten bomba açıklama! Ekrem İmamoğlu, HDP'ye seçim rüşveti olarak oraya mı verdi?
    Bakandan korkutan açıklama: Türkiye'ye füzeyle saldırabilirler
    Bakandan korkutan açıklama: Türkiye'ye füzeyle saldırabilirler
    O çağrı yeniden gündeme geldi! Önkibar, saldırıya uğramadan önce…
    O çağrı yeniden gündeme geldi! Önkibar, saldırıya uğramadan önce…
    Bülent Arınç sahalara geri dönüyor! Yeni görevini Manisa'da duyurdu
    Bülent Arınç sahalara geri dönüyor! Yeni görevini Manisa'da duyurdu
    Gezi’deki İş Bankası kıyağı bu kez Halkbank’a sıçradı! Boz’un 100 bin liralık bağışı mizansen çıktı
    Gezi’deki İş Bankası kıyağı bu kez Halkbank’a sıçradı! Boz’un 100 bin liralık bağışı mizansen çıktı

    Günün Karikatürü

    26 Mayıs 2019
    S-400 Şizofren NATO’culara kafayı yedirtti! Kendi uçaklarımızı vurmak için alıyormuşuz
    S-400 Şizofren NATO’culara kafayı yedirtti! Kendi uçaklarımızı vurmak için alıyormuşuz
    Melih Gökçek, CHP’lilere böyle çaktı! 'Halk TV'de çık karşıma'
    Melih Gökçek, CHP’lilere böyle çaktı! 'Halk TV'de çık karşıma'