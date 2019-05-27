Binali Yıldırım: "Oylar tekrar sayılsın dedik, CHP karşı çıktı"

AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, oyların tekrar sayılmasına CHP’nin karşı çıktığını belirterek, "Neresinden bakarsanız bakın bu seçim baştan sona bir haksızlığın ifadesidir, bir şaibenin tam merkezidir" dedi. Yıldırım, Roman vatandaşlardan 23 Haziran’daki seçim sonuçlarını birlikte kutlama sözü de aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Ataşehir Yeni Sahra Mahallesi’nde düzenlenen ’Yenisahra Romanları Geleneksel İftar’ programına katıldı. Sevgi gösterileri ile karşılanan Yıldırım, vatandaşlarla selamlaştıktan sonra kürsüye çıktı. Yıldırım, "Bugün 27 Mayıs, sözlerimin başında milletin adamı, demokrasi şehidimiz Adnan Menderes ve arkadaşlarını rahmetle anıyorum. Onlar bir darbeci zihniyetin hışmına uğradılar. Milletin seçtiği milletin adamlarını darbeyle görevden uzaklaştırıp idam ettiler. Aradan geçen 59 yıl boyunca onların sevgisi bu milletin yüreğinde, idam edenlerin adı bile hatırlanmıyor" dedi.

"Oylar tekrar sayılsın dedik, CHP karşı çıktı"

31 Mart seçimlerine değinen Yıldırım, "Biz insan sevgisi olan bir davadan geliyoruz. İnsan odaklı bir partiyiz. Bugüne kadar insanlarımızı birbirinden ayırmadık, Romandır, Çerkezdir, Alevidir, Sünnidir demedik, bütün insanları seviyoruz. Çünkü hepimizi yaradan Rabbimiz bir, ülkemiz bir, bayrağımız bir, devletimiz bir, sevincimiz bir, üzüntümüz bir, geleceğimiz bir. Onun için birlik olacağız, beraber olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. İşte bugün burada olduğu gibi aynısı iftar sofrasının etrafında bir araya geleceğiz. Bildiğiniz gibi 31 Mart’ta bir seçim yapıldı. Türkiye’de seçimler bitti, İstanbul’da bitmedi hala konuşuluyor. Neden bitmedi? Çünkü seçimlere şaibe karıştı, seçimlerde maalesef sizin verdiğiniz oylar sandıkta sayılırken hiç edildi, çalındı. Niye söylüyorum, çünkü o anları ben yaşadım. Bize yazılan götürüp bana attığınız oy başkasına yazılıyor, yani sandığa giren oy başka, sandıktan çıkan oy başka. Şimdi dedik ki bu yanlış, bu yanlıştan dönün, şu oyları yeniden sayalım. Böylece hak yerini bulsun, bu yanlışlık düzeltilsin, bir daha milleti seçime götürmeyelim. Buna CHP karşı çıktı, çünkü foyaları meydana çıkacaktı, kaybolan oylar meydana çıkacak ve sonuç değişecekti. Sadece yüz oydan on tanesi sayıldı ve bizim aradaki fark yarıdan daha aşağıya düştü. Bu ne demek oluyor. Geriye kalan yüzde 90 sayılsaydı bu seçimin sonucu tersine döneceği gibi açık ara farkla seçim bizim lehimize olacaktı. Bunu bildikleri için şiddetle karşı çıktılar. Bize düşen de artık mecbur kaldık, sizlerin verdiği oylara sahip çıkmak için seçimin yenilenmesi için müracaat ettik. Nihayet YSK bütün belgeleri inceledi ve şuna karar verildi, ’Bu seçim yenilenmelidir. Çünkü seçimlere şaibe karışmıştır, yolsuzluk yapılmıştır.’ Bununla da kalmadı bu seçimlerde yolsuzluğa sebep olan görevliler hakkında soruşturma başlattı. Bu işte her şey düzgün olsaydı neden soruşturma açılsın? Neresinden bakarsanız bakın bu seçim baştan sona bir haksızlığın ifadesidir, bir şaibenin tam merkezidir" diye konuştu.

"Yolları böleriz ama Türkiye’yi bölmeyiz, Türkiye’yi bölücülere teslim etmeyiz" diyen Yıldırım, "23 Haziran İstanbul bayramını da birlikte kutlamaya hazır mısınız? Yine burada toplanalım mı? 24 Haziran’da kutlamayı yapalım mı? Yakışır. Klarnetimizi de alalım mı? Benden söz, sizden de söz ise 24 Haziran akşamı buradayız. Eğlenmeye var mısınız? O halde güçlü destek istiyorum" dedi.