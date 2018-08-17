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Binali Yıldırım Ousseini Tinni ile görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, Nijer Meclis Başkanı Ousseini Tinni ile görüştü.

17 Ağustos 2018 Cuma 12:05
Binali Yıldırım Ousseini Tinni ile görüştü

Meclis Başkanı Yıldırım, Tinni'yi TBMM Mermerli Salonu'nun girişinde karşıladı. Karşılamada, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, AK Parti İstanbul Milletvekili Serap Yaşar, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu ile TBMM Dış İlişkiler ve Protokol Başkanı Cemalettin Tüney de yer aldı.

Konuk Meclis Başkanı'nın heyetinde yer alan bazı isimlerin tercih ettiği beyaz renkteki yerel kıyafet dikkati çekti.

Yıldırım ve Tinni, baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

 

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 12:05
  1. İstanbul
  2. Nijer Meclis Başkanı Ousseini Tinni
  3. TBMM Başkanı Binali Yıldırım

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