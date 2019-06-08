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Binali Yıldırım, neden Uğur Dündar'ı tercih ettiğini açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Binali Yıldırım'a "Uğur Dündar'a nasıl güveneceksiniz?" diye sorduğunu ve "Ben istiyorum ki hiçbir bahaneleri kalmasın" şeklinde cevap aldığını aktardı.

08 Haziran 2019 Cumartesi 16:35
Binali Yıldırım, neden Uğur Dündar'ı tercih ettiğini açıkladı

Melih Gökçek, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'la arasında geçen Uğur Dündar diyaloğunu aktardı.

Binali Yıldırım, CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu ile çıkacağı ortak yayın için sunucu olarak CHP'ye yakınlığı ile bilinen Uğur Dündar'ı tercih ettiğini açıkladı.

Yıldırım'ın, ortak yayınla ilgili "Uğur Dündar'ı tercih ederim" sözlerine yanıt veren Dündar, "Adil olacağımdan beni tanıyan ve takip eden kimsenin kuşkusu yoktur" diyerek kendisine güzellemelerde bulundu.

Gökçek: Dündar her türlü oyunu oynadı. Nasıl güveneceksiniz?

Konu üzerine resmi Twitter hesabından Binali Yıldırım'la arasında yaşanan diyaloğu aktaran Melih Gökçek, "Binali Bey'le görüştüm. Sayın Başbakanım ben Uğur Dündar'ın moderatörlüğünde Kılıçdaroğlu ile tartışmaya çıktım, Uğur Dündar bana her türlü oyunu oynadı. Nasıl güveneceksiniz? dedim" ifadelerini kullandı.

Yıldırım: Bahaneleri kalmasın

Gökçek, Yıldırım'ın soruya "Ben istiyorum ki hiçbir bahaneleri kalmasın. Ben Allah'ın izniyle kendime güveniyorum" diye yanıt verdiğini aktardı.

İşte o paylaşım;

Uğur Dündar'dan evlere şenlik açıklama

Binali Yıldırım'ın CHP'nin adayı ile çıkacağı canlı yayını sunması beklenen Uğur Dündar, tarafsız ve adil olacağını iddia etti. Oysa ki Dündar, Sözcü’de henüz dün yayınlanan yazısında tarafgirliğini çekinmeden gizlemeden açıkça belli etti ve CHP adayı İmamoğlu’nu parlatma görevini titizlikle yerine getirdi.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 16:35
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