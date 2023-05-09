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Gündem Binali Yıldırım: Kürt'ü Türk’e düşman edemeyeceksiniz
Gündem

Binali Yıldırım: Kürt'ü Türk’e düşman edemeyeceksiniz

Yeniakit Publisher
2023-05-09 01:28:00 -
Binali Yıldırım: Kürt'ü Türk’e düşman edemeyeceksiniz

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Siirt’te yaptığı konuşmada, 'Kürt’ü Türk’e düşman edemeyeceksiniz. Ama artık terörün kökünü kazıdık, terörün arkasında duran, ipini elinde bulunduranlara söyleyecek sözümüz var, yapacak gücümüz var.' dedi.

Toplantıya Yıldırım’ın yanı sıra iş insanları, kanaat önderleri, AK Parti İl Başkanı Ekrem Olğaç ve milletvekili adayları katıldı. Burada konuşan Yıldırım, terörün bölgenin kalkınmasını geciktirdiğini belirterek, "Malum seçim günleri yaklaştı, 5 gün sonra sandığa gideceğiz ve inşallah Türkiye Yüzyılı'nın kadrolarını yeniden belirleyeceğiz. PKK, PYD, YPG, FETO, Avrupa’nın en tanınmış gazeteleri, dergileri koro halinde gitsin diyorlar. Tayip Erdoğan 14 Mayıs’ta gidecek diyorlar. Terör bize hep zarar verdi, bölgenin kalkınmasını geciktirdi. Gençlerimizin umutlarını söndürdü, 40 bin şehit, on binlerce sivilimizin ömrünün baharında hayatlarını bitirdiler. Bunun üstüne de 400 milyar dolarlık servetimiz, kaynağımız gitti. Kim kazandı, sömürgeci ülkeler kazandı, biz bir şey kazanmadık. Ama biz dedik ki bu milleti bölemeyeceksiniz, Kürt’ü Türk’e düşman edemeyeceksiniz. Ama artık terörün kökünü kazıdık, terörün arkasında duran, ipini elinde bulunduranlara söyleyecek sözümüz var, yapacak gücümüz var. İHA’larımız, SİHA’larımız ve uçaklarımız düşmana korku veriyor, dostlarımıza da güven veriyor” dedi.

Yıldırım, konuşmasının ardından, Güres Caddesi'nde bulunan AK Parti seçim lokalini ve Yeni Mahallede bulunan kadın seçim lokalini ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

Kaynak: DHA

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