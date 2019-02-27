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Binali Yıldırım: İstanbul'a borcum var

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, görevinin, seçim çalışmaları kapsamında Çekmeköy'de temaslarda bulundu. Yıldırım, "Görevimiz, iş yapan, üreten, taş üstüne taş koyan kim varsa, onun yanında olmak, onlara hizmet etmek ve işlerini kolaylaştırmaktır." dedi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 16:13
Binali Yıldırım: İstanbul'a borcum var

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Çekmeköy'de çeşitli temaslarda bulundu. AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanlığı ile MHP Çekmeköy İlçe Başkanlığı ziyaretlerini basına kapalı olarak gerçekleştiren Yıldırım, buradaki görüşmelerinin ardından Taşdelen Hacıbektaş-ı Veli Kültür ve Tanıtma Sosyal Yardımlaşma Derneği Cemevine gitti. Yıldırım, vefat eden 92 yaşındaki Şahanım Sarıbal'ın cenaze namazına katıldı.

Burada merhumenin yakınlarına taziye dileklerini ileten ve onlarla bir süre sohbet eden Yıldırım, daha sonra Reşadiye Köyü Merkez Camisi'nde Kadir Demir ve Fahriye Aydın'ın cenaze namazlarına iştirak etti.

Cenaze yakınlarına baş sağlığı dileyen ve onlarla yakından ilgilenerek bir süre sohbet eden Yıldırım, cami yakınındaki Reşadiye Altan Yazıcı İlkokulu'nu ziyaret ederek okul yöneticileri ve öğretmenlerle görüştü.

Yıldırım buradaki temaslarından sonra Ömerli'deki Alphin Hindi Fabrikasını ziyaret etti. Fabrika bahçesinde toplanan işçilere hitap eden Yıldırım, 350 işçinin emek sarf ederek evine ekmek götürdüğünü aktardı.

Yıldırım, "Görevimiz, iş yapan, üreten, taş üstüne taş koyan kim varsa, onun yanında olmak, onlara hizmet etmek ve işlerini kolaylaştırmaktır." dedi.

Türkiye'de bakan, başbakan ve meclis başkanı olarak görev yaptığını hatırlatan Yıldırım, şöyle devam etti:

"12 yaşında geldiğim, ortaokulu, liseyi ve üniversiteyi okuduğum, meslek sahibi olduğum, yuva kurduğum, çoluk çocuk sahibi olduğum, beni milletvekili, bakan, başbakan, meclis başkanı yapan İstanbul'a borcum var. İnşallah bunu ödemek için yola çıktım. Allah hakkımızda hayırlısını versin. Bunu tabii sizlerle yapacağız. Allah, birliğimizi, beraberliğimizi, dirliğimizi daim eylesin. Memleketimiz üzerine oynanan oyunları tersine çevirsin. Uyanık olacağız. Bir olacağız, beraber olacağız, kardeş olacağız ve birlikte Türkiye olacağız. Daha güzel günleri hep beraber yaşayacağız."

Konuşmanın ardından Yıldırım ve beraberindekiler işçilerle yemek yedi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 16:13
  1. Aydın
  2. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım

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