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Binali Yıldırım İSPARK iddialarına belgelerle cevap verdi

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İSPARK hakkında çıkan iddialara ilişkin yaptığı açıklamada,"İSPARK bir belediye iştirak şirketi. Bu bütün hesapları kamuya açık, yüzde yüz devlete ait bir anonim şirket. 'BİT' diyorlar bunlara. Hatta ilçe belediyelerinin de var. 2005'ten beri hiçbir zaman eksiye düşmemiş. Sürekli kar eden bir kuruluş. Zaten mantığı da yok" dedi.

03 Haziran 2019 Pazartesi 12:44

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "İSPARK bir belediye iştirak şirketi. Bu bütün hesapları kamuya açık, yüzde yüz devlete ait bir anonim şirket. 'BİT' diyorlar bunlara. Hatta ilçe belediyelerinin de var. 2005'ten beri hiçbir zaman eksiye düşmemiş. Sürekli kar eden bir kuruluş. Zaten mantığı da yok. Niye zarar edecekler? Dolayısıyla tamamen algı oluşturmaya yönelik saçma sapan bir şey." dedi.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, özel bir TV kanalının canlı yayınında soruları yanıtladı.

Bir yayındaki "İSPARK nasıl zarar eder ben de anlayamadım" ifadesinin çarpıtıldığını belirten Yıldırım, "O cümlenin devamı da var. "Bir baktıralım rakamlara" dedim. Efendim şimdi İSPARK hiç zarar etmemiş. Geçen yılın karı İBB'ye para ödüyor. Yani kazandıklarından bugüne kadar 300 milyon para ödemiş. Onlarla da otopark yapılmış. Buna rağmen bu ödemelerden sonra da her yıl kar ediyor.

İSPARK bir belediye iştirak şirketi. Bu bütün hesapları kamuya açık, yüzde yüz devlete ait bir anonim şirket. 'BİT' diyorlar bunlara. Hatta ilçe belediyelerinin de var. 2005'ten beri hiçbir zaman eksiye düşmemiş. Sürekli kar eden bir kuruluş. Zaten mantığı da yok. Niye zarar edecekler? Dolayısıyla tamamen algı oluşturmaya yönelik saçma sapan bir şey. O kadar insan burada çalışıyor.

2 milyar ciro yapılmış, 845 milyon SGK, damga vergisi, kurumlar vergisi olarak ödenmiş. Bu kadar yalan dolan ancak nerede olur, neyse söylemeyeyim." şeklinde yanıt verdi.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 12:44
  1. İstanbul
  2. Binali Yıldırım
  3. İSPARK

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  • Mehmet ArifMehmet Arif59 dk önce
    350 milyon para 2500 kisiye mi gitmis. Demek ki milyondan fazla maas aliyo senede ispark calisanlari
  • SelimSelim1 sa önce
    Kari yuzde bir bile degil. Göstermelik kar

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