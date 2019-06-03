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Binali Yıldırım İmamoğlu'nun taktiğini açıkladı: Beni kopyalıyor

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun halkla sıcak ilişkiler görüntüsünü verdiğini belirterek kendisini kopyaladığını söyledi.

03 Haziran 2019 Pazartesi 12:44

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Binali Yıldırım, canlı yayında gündemi değerlendirdi.

Projelerini anlatan Yıldırım'ın hedefinde, CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu vardı.

CHP adayının halkla daha sıcak ilişkiler içerisinde olduğu görüntüsünü vermeye çalıştığını dile getiren Binali Yıldırım, "Rakibim beni kopyalıyor." dedi.

"Taklidimden sakının"

Binali Yıldırım, "Partini yoksayamazsın, parti kimliğini yok sayamazsın. Partinle vatandaşın önüne çıkmalısın. Benim kanaatim o. Zaten aday rakibim, genellikle benim gördüğüm beni kopyalıyor. İşte halkla daha sıcak ilişkiler içerisinde, halkın içinden ayrılmadığı görünümünü veriyor ama taklidimden sakınmalarını ben tavsiye ediyorum vatandaşlara." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 12:44
  1. İstanbul
  2. Binali Yıldırım
  3. Ekrem Imamoğlu

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