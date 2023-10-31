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Gündem Binali Yıldırım 'dikkatli olmalıyız' diye uyardı! 'ABD'nin bölgede ciddi planları var'
Gündem

Binali Yıldırım 'dikkatli olmalıyız' diye uyardı! 'ABD'nin bölgede ciddi planları var'

Yeniakit Publisher
2023-10-31 18:35:00 - 2023-10-31 19:28:50
Binali Yıldırım 'dikkatli olmalıyız' diye uyardı! 'ABD'nin bölgede ciddi planları var'

Katil İsrail'in Gazzeli mazlumlara yönelik saldırılarını değerlendiren Binali Yıldırım, ABD'nin Ortadoğu'daki planlarına dikkat çekti.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin 2023-2024 akademik yılı açılış törenine katılan Yıldırım, siyonistlerin Gazze'ye yönelik saldırılarını değerlendirdi.

Batı'nın iki yüzlü tutumuna değinen Yıldırım, "Şimdi önümüzde kanayan bir yara var. O da İsrail-Filistin savaşı. Aynı zamanda Ukrayna-Rusya'da da bu savaş var. Bu iki savaşta da vekalet savaşı yapılıyor. Arkada süper devletler var. Güçlü devletler var. Bir tarafı destekliyor, bir tarafı desteklemiyor. Ukrayna'da malum Batı Amerika Ukrayna yanında, Rusya tek başına. İsrail'in yanında Amerika var, Avrupa ülkelerinin tamamı var. Maalesef Arap alemi ve Müslüman ülkelerde böyle bir organizasyon ne yazık ki oluşmadı. Şimdi oradaki çifte standardı hep gördük. Ukrayna Savaşı'nda, Rusya Savaşı'nda 'Çocuklar ölmesin, siviller ölmesin’ diye bas bas bağıranlar. Gazze'de her on dakikada bir çocuk ölüyor kadınlar, siviller, masum insanlar ölüyor. ‘Olur canım savaştır. Ne yapalım?’ deyip geçiştiriyorlar. Burada da Batı'nın iki yüzlülüğünü ne yazık ki bir kez daha şahit oluyoruz" dedi.

'Yahudilere sadece Osmanlı kucak açtı'

Yahudilere geçmiş zamanda sadece Osmanlı'nın kucak açtığını belirten Binali Yıldırım, "Yahudilere baktığımız zaman 2 bin 500 yıl vatansız yaşadılar. Bulundukları her yerde zulüm gördüler. En büyük zulüm ve baskıyı İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya, Polonya'da, kurulan kamplarda gördüler. Orada polikof diye anılan ve gaz odalarında Yahudiler katledildi. Bunlara kucak açan Osmanlı Devleti oldu. Hiçbir zaman Müslümanların yaşadıkları ülkede hiçbir Yahudi veya başka dinden zulüm gören, soykırımına uğrayan hiçbir millet yok. Elhamdülillah tarihimiz bu kadar iftihar edeceğimiz hiç başımızı öne eğdirmeyecek geçmişe sahip" diye konuştu.

İsrail'in kurulduğu günden bu yana, Filistin'in topraklarını büyük ölçüde işgal ettiğini dile getiren Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Normal şartlarda geçmişte trajedileri olan milletin daha merhametli, daha vicdanlı, daha hoşgörülüsü olması beklenir. Ancak İsrail'e baktığımızda geçmişte kendilerine yapılandan ders almış olmadıklarını görüyoruz. Eğer almış olsalardı, Gazze’de, Batı Şeria'da, Lübnan'da, bölgede bu mezalimi, bu soykırımı elbette yapmazlardı. Filistin devleti kurulduğunda yüz ölçümü 28 bin 165 bin kilometre. Ama bugüne geldiğimizde ne yazık ki o gün Filistinlilerin yüzde 44, İsrail'in yüzde 66 orana sahip olduğu toprak miktarında bugün ne yazık ki Filistin'den sadece yüzde 13 toprakları kaldı. Gazze de elden gidince daha da azalacak. Yani iki devletli çözüm. Bütün dünyanın kabul etmesine rağmen İsrail'in bunu uygulamadığı için hayata geçmiyor. İsrail'in buradaki amacı işi kökten çözmek. Filistinlilerin yaşadığı bütün topraklara çökmek suretiyle fiilen bağımsız Filistin devletini işlemez hale getirmek. Devlet olmanın şartı vatan olmasıdır. Toprak olmasıdır. Toprağınız yoksa devletten söz edemezsiniz"
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Binali Yıldırım, İsrail'in kural ve hukuk tanımadan Gazze’ye saldırdığının altını çizerek, "İsrail, bu hedefi gerçekleştirmek için hiçbir uluslararası kurala, hukuka riayet etmeden saldırılarını sürdürüyor. Savaş kötüdür ama savaşın da bir hukuku vardır. Ne yazık ki İsrail savaş hukukuna da göz ardı ediyor. Savaş hukukunda hastanelere saldırmak yok, insanlara, sivillere saldırmak yok. Askeri hedefler dışında hiçbir yere zarar vermek olmamasına rağmen maalesef İsrail bütün bunların gözünü kırpmadan yapıyor" dedi.

ABD'nin bölgedeki planları!

Binali Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:

"6-7 Nisan'da, Filistin topraklarına saldırı oldu. İsrail, 'Hamas’ı yok edeceğiz' diye bütün Filistin'i yok etmek için orantısız bir güç kullanıyor. Asıl dünyanın buna sessiz kalması çok daha vahim bir durum. Bunun doğrudan sorumlusu İsrail, tek başına değil. Aynı zamanda ona şartsız, koşulsuz destek veren Amerika'dır. İki tane uçak gemisinin, nükleer denizaltıları, birçok gemisi yani dünyanın savaş aparatını Gazze'ye karşı mı getirdi? Elbette değil. Bölge üzerinde ciddi planları var. Bu plana karşı Türkiye olarak çok daha tetikte olmamız gerektiğini bu vesileyle sizlerle paylaşıyorum"

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Yorumlar

hakan

ALmanya 2 .ci dünya savaşını unutturmak için kıbrıs rum kesime asker konuşlandırdı. ordusunu savunma pozisyonundan saldırı pozisyonuna geçirmek için 100 milyar euro bütçe ayırdı. Ortadoğuda amerika ingiltere fransa israil haçlısına katılmak istiyor.

hasel

ABD nin amacı,Ortadoğunun Petrolüne,gazına çokmek.Ayrıca,kürt devletini kurmak,kurdurmak.Hem kürt devletini hem de diğer devletleri etkisi altına almak.Kısaca,sömürmek.ABD,yetkilisi söyledi.Amerika nerede varsa,hırsızlık için vardır.Yani sömürmek için demiştir.Her konuda çok çalışmalıyız.Sürekli çok güçlü ve çok iyi eğitimli ordumuz hazır olmalıdır.
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