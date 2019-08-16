Binali Yıldırım, cuma namazını Kartal’da kıldı

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, cuma namazını Kartal’daki Hicret Camii’nde kıldı. Namaz öncesi ve cami çıkışında vatandaşlar Yıldırım’a yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlarla tek tek el sıkışan Binali Yıldırım, fotoğraf çektirmek isteyenleri de geri çevirmedi. Bu sırada Binali Yıldırım, şiir okurken duygulanan vatandaşa sarıldı.

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, cuma namazını Kartal’daki Hicret Camii’nde kıldı. Namaz öncesinde avluya gelen Binali Yıldırım’a vatandaşlar ve çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Yıldırım, camiye girmeden önce kendisiyle selamlaşan vatandaşların elini sıktı.

Yıldırım’a cami çıkışında da ilgi yoğun oldu. Çocuklar selamlaşmak ve fotoğraf çektirmek için avluda bir süre Binali Yıldırım’ı bekledi. Yıldırım cami çıkışında da çocuklarla ve vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirdi. Bu sırada yanına gelerek şiir okumak isteyen yaşlı vatandaşın isteğini geri çevirmeyen Yıldırım, yaşlı adamın şiiri okurken duygulanması üzerine ona sarılarak karşılık verdi.

Binali Yıldırım, kendisine sorunlarını iletmek isteyen vatandaşları da dinledi.