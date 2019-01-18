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Binali Yıldırım: Çanakkale Köprüsü daha erken bitecek

TBMM Başkanı Binali Yıldırım Çanakkale Köprüsü’nün planlandığı tarihten daha erken tamamlanacağını açıkladı.

18 Ocak 2019 Cuma 12:38
Binali Yıldırım: Çanakkale Köprüsü daha erken bitecek

TBMM Başkanı Binali Yıldırım Çanakkale Köprüsü’nün planlandığı tarihten daha önce tamamlanacağını ve 18 Mart 2022’de ulaşıma açılacağını söyledi. Binali Yıldırım, “Bu büyük bir müjde büyük bir haber. Çanakkalemiz için ülkemiz için” dedi.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Bakan olarak Çanakkale'ye geldiğimde 'Çanakkale Geçilmez' sözünü gördüğümde şunu düşündüm: Bu söz düşman için söylenmişti, şimdi niye geçilmiyor acaba? Doğru düzgün deniz taşımacılığı yok, yol deseniz hak getire, Çanakkale'den Bandırma'ya Kaz Dağları'na doğru düzgün yol yok. Yollar çok ama çok zayıf. Havaalanı var sefer yok. Ecdad 'Çanakkale Geçilmez" dediler ama Çanakkale denizden de karadan da havadan da geçilen bir yer olacak dedik ve çalışmalara başladık.

Köprünün değeri 20 milyar TL

Türkiye gurura güvenle nasıl bir kalkınma içerisinde herkese gösteriyor. Bu köprü yaklaşık 20 milyar TL. Bu köprünün bedeli birçok ülkenin yıllık gelirinden daha fazla.

Türkiye nereden nereye geldi. Köprünün uzunluğu bağlantılarla beraber 5 km buluyor. Açıklığı 2023. Bu bir ilk. İlkler de bize Türkiye'ye yakışır.

18 Mart 2022 tarihinde açılışı da hepberaber inşallah büyük bir gururla Cumhurbaşkanımızın iştirakiyle yapacağız. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Burada yapılan sadece bir köprü değil teknoloji harikası dev eser. İstanbul İzmir otoyolu son sürat devam ediyor bitmeye az kaldı. Marmara'nın yeni bir geniş çevreyolu.

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 12:38
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Çanakkale
  4. Çanakkale Köprüsü
  5. Binali Yıldırım

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