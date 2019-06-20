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Binali Yıldırım: "Bizim bölgede kardeşlikten başka çaremiz yok"

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Bizim bölgede kardeşlikten başka çaremiz yok.

20 Haziran 2019 Perşembe 13:22
Binali Yıldırım: "Bizim bölgede kardeşlikten başka çaremiz yok"

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Bizim bölgede kardeşlikten başka çaremiz yok. Bölgede yaşanacak bir iç savaş sadece Türkiye’ye değil, Kuzey Irak’a da Suriye’ye de İran’a da zarar verir. Bu küresel emperyal güçlerin de ekmeğine yağ sürmüş olur" dedi.


İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Tuzla’da Doğu ve Güneydoğu Anadolu Kalkınma Vakfı tarafından düzenlenen kahvaltı programına katıldı. Yıldırım, programın ardından kendisini bekleyen basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Binali Yıldırım, “Bölge insanıyla bir sorunumuz yok. Aramızı açmaya çalışan bir takım terör odakları var. Onlara dikkati çekmeye çalışıyorum. Bölge insanının buna izin vermeyeceğini de biliyoruz. Geçen gün 10’unda Neçirvan Barzani göreve geldi. Onun başkanlığı döneminde de inşallah ilişkilerimiz Kuzey Irak’la daha da gelişecek. Bizim zaten Kuzey Irak’la ticari ilişkilerimiz iyi. Bir ara bir sıkıntı yaşadık malumunuz. Ancak yeni dönemde Neçirvan Barzani Türkiye’yi çok iyi bilir. Türkiye’de de kendisini yakın tanırız. Çok yakın çalıştık başbakanlık döneminde. Bunu her iki ülkenin halklarının refahı için, geleceği için çok iyi bir fırsat olduğunu biliyorum. Bizim bölgede kardeşlikten başka çaremiz yok. Bölgede yaşanacak bir iç savaş sadece Türkiye’ye değil, Kuzey Irak’a da Suriye’ye de İran’a da zarar verir. Bu küresel emperyal güçlerin de ekmeğine yağ sürmüş olur. Asla bu oyuna gelmememiz gerekiyor” dedi.


Ayrıca Yıldırım, “İster Kürtçe, ister Gürcüce, ister Çerkesçe anadilini yaşatmak isteyen bütün etnik gruplara her türlü desteği vereceğiz. Onlara destek olacağız, öğretmenler yetiştireceğiz, elemanlar yetiştireceğiz ve anadilinin yaşatılması için ne gerekiyorsa onu yapacağız” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 13:22
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