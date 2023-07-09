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Gündem Binali Yıldırım anjiyo oldu! Bakan Koca'dan açıklama
Gündem

Binali Yıldırım anjiyo oldu! Bakan Koca'dan açıklama

Yeniakit Publisher
2023-07-09 14:01:00 - 2023-07-09 14:03:05
Binali Yıldırım anjiyo oldu! Bakan Koca'dan açıklama

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, geçirdiği rahatsızlık sonucu anjiyo oldu. Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Bayram tatili için gittiği memleketi Erzincan'dan İstanbul'a döndüğünde rutin kontrol için hastaneye gitti.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Bir damarının tıkalı olduğu tespit edilince, Yıldırım anjiyo oldu. Kapalı damarı açılan Yıldırım'a stent takıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen Yıldırım'ın İstanbul'daki evinde dinlendiği öğrenildi.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan da Binali Yıldırım'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi. Koca, "Sayın Binali Yıldırım'ın sağlık durumu hakkında bazı basın organlarında yer alan haberlerle ilgili açıklama ihtiyacı doğmuştur. Kendisinin rutin sağlık kontrolleri en son dün itibariyle tamamlanmıştır. Sayın Yıldırım'ın önemli bir sağlık sorunu bulunmamaktadır. Kendisine nice sağlıklı günler dilerim." ifadelerini kullandı.
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BAKAN URALOĞLU'NDAN MESAJ

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Twitter hesabından Binali Yıldırım'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Uraloğlu "Geçirdiği rahatsızlık sonucu anjiyo olan Genel Başkan Vekilimiz; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Eski Bakanımız Sayın Binali Yıldırım'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbimden acil şifalar diliyor; tez vakitte sağlığına kavuşup aramıza dönmesini temenni ediyorum." dedi.

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