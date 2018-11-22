Binali Yıldırım: 16 yıllık bir başarı öyküsü

TBMM Başkanı Binali Yıldırım Ege Ekonomik Forumu'nda açıklamalarda bulundu. Yıldırım, 'Gelişmiş ülkeler daralırken, doğuda ışık yükseliyor. Allah bize öyle güzel bir yer vermiş ki coğrafik olarak kilit öneme sahip bir ülkeyiz. Türkiye'nin 16 yıllık bir başarı öyküsü var.' dedi.

Yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Forum'un konu başlığı küresel gelişmeler ve bölgesel değişimler... Özellikle ABD'de yapılan seçimlerden sonra dünyanın ayarı bozuldu. Bilhassa korumacılık, günübirlik alınan keyfi kararlar, zaten küresel iş dengesi çoktan beri bozulmuştu, dünyada her gün yeni krizlerin ve yeni öngörülemez bir sürecin başlamasını da hızlandırmaya başladı. ABD'nin bölgemize yönelik, doğu komşumuza İran'a yönelik yaptırım kararı, Rusya'ya ve bu bölgeye ekonomiyi, döviz kurunu, doları kullanarak uyguladığı doğrudan ve dolaylı baskılar ve yaptırımlar bölgesel gelişmeleri olumsuz yönde etkilemektedir."

Ekmeğimizi paylaşıyoruz

Bugün 265 milyon insan kendi vatanında yaşamıyor. 70 milyon sığınmacı var. Olayların yoğunlaştığı bölge bizim bölgemiz. Türkiye'nin yanıbaşında olan olaylardan ülkemizin etkilenmemesi söz konusu değil. Dardaki insanlara kucak açıyor, ekmeğimizi paylaşıyoruz.

Gelişmiş ülkeler daralırken, doğuda ışık yükseliyor. Allah bize öyle güzel bir yer vermişki coğrafik olarak kilit öneme sahip bir ülkeyiz.

16 yıllık bir başarı öyküsü var

Türkiye'nin 16 yıllık bir başarı öyküsü var. Ulaştırmada, sağlıkta gelişmiş ülkelerin ötesinde hizmet sunuyoruz. OECD araştırmasında diyorki, Türkiye'de bölünmüş yollarla birlikte ölümlü trafik kazalarında azalma oldu. İllerin kendi aralarındaki ticareti yüzde 40 arttı. 20 milyar elektronik ortamda ticaret yapılıyor. Bugün İzmir'de körfezin gemi trafik sisteminin de açılışını yapacağız.

Bazı dostlarımız tenkitlerini sürdürüyor. Terör örgütlerine daha müsamahalı davranın diyorlar.