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Binalar için yanmayan yerli yalıtım sıvası geliştirildi

Amasya'da bir firma, binaların dış cepheleri için bin 200 dereceye kadar dağılmadan kalabilen yangına dayanıklı yalıtım sıvası geliştirdi.

21 Nisan 2018 Cumartesi 15:31
Binalar için yanmayan yerli yalıtım sıvası geliştirildi

İstanbul’da yaşanan hastane yangını, yalıtım malzemelerini gündeme getirdi.

Amasya’da İpekköy mevkiinde üretim yapan bir firma ısı, su ve ses yalıtımını aynı anda sağlayan doğal minerallerden oluşmuş kompozit dış cephe yalıtım sıvası üretti.

Firmanın Ar-Ge sorumlusu Kimya Mühendisi Mehmet Demir, "Yerli ve milli olan ürünümüz bin 200 derecenin üzerine kadar kesinlikle yanmaz" dedi.

Demir ayrıca içindeki doğal ürünler sayesinde yalıtım sıvasının su itici özelliğinin de olduğunu söyledi.

Kaynak: İHA

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 15:31
  1. İstanbul
  2. Amasya
  3. Mehmet Demir

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