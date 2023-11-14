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Gündem Binadan cenaze bile çıkartılamıyor! Şifa Hastanesi bahçesine toplu mezar kazıldı...
Gündem

Binadan cenaze bile çıkartılamıyor! Şifa Hastanesi bahçesine toplu mezar kazıldı...

Yeniakit Publisher
2023-11-14 16:38:00 - 2023-11-14 17:31:47
Binadan cenaze bile çıkartılamıyor! Şifa Hastanesi bahçesine toplu mezar kazıldı...

Filistin Sağlık Bakanlığı, Şifa Hastanesi'nde bulunan cenazelerin hastane yerleşkesine kazılan toplu mezara defnedilmeye başlandığını duyurdu.

Katil İsrail dünya tarihinin en acımasız katliamlarından birisine, 7 Ekim'den bu yana devam ediyor.

Siyonistlerin 39 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin en büyük ve merkez hastanesi olan Şifa Hastanesi'nde de insanlık dramı yaşanıyor.

Binadan cenaze bile çıkartılamıyor!

Filistin Sağlık Bakanı Yardımcısı Dr. Youssef Abu Alreesh yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin cenazelerini Şifa Hastanesi'nden çıkarma çabalarının başarısızlıkla sonuçlandığını belirtti. Alreesh, İsrail askerlerinin etrafını tamamen kuşattığı hastanedeki cenazelerin defnedilebilmesi için hastane yerleşkesinde toplu mezar kazıldığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref El Kudra ise cenazelerin toplu mezara defnedilmesine başlandığını aktardı.

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