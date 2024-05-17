  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Binada yangın dehşeti: 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Yerel

Binada yangın dehşeti: 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2024-05-17 11:13:00 -
Binada yangın dehşeti: 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 katlı binanın 2. katında çıkan yangında anne ve 2 çocuğu dumandan etkilendi, 7 yaşındaki çocuğun ise ranzanın arkasında cansız bedeni bulundu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 katlı binanın 2. katında çıkan yangında anne ve 2 çocuğu dumandan etkilendi, 7 yaşındaki çocuğun ise ranzanın arkasında cansız bedeni bulundu.
Olay, Yeni Mahalle Radar Caddesi'ndeki 3 katlı binanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anne S.D. ile çocukları Hazal D. (7), M.D. (5) ile M.D'nin yaşadığı dairede bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Büyüyen alevler daireyi sararken, anne S.D. 2 çocuğunu daireden dışarıya çıkartabildi, Hazal D. ise alevlerin arasında mahsur kaldı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri dar alanda yangına ulaşmakta zorluk çekti. Yangın, itfaiye ekiplerinin hortumları birleştirmesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen anne S.D. ve 2 erkek çocuğu sağlık ekiplerince çevre hastanelere sevk edildi.

Cansız bedeni ranzanın arkasında bulundu
İtfaiye ekiplerince yapılan kontrollerde 7 yaşındaki Hazal'ın ranzanın arkasında yanmış cansız bedeni bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri caddede ve dairede incelemelerde bulundu. Öte yandan, anne S.D'nin hamile olduğu, baba F.D'nin ise olay esnasında işte olduğu bildirildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23