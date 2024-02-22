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Yaşam Bina kağıt gibi dağıldı!
Yaşam

Bina kağıt gibi dağıldı!

Yeniakit Publisher
2024-02-22 09:31:00 -

Hatay'da bulunan ağır hasarlı bina, iş makinesinin darbesiyle kağıt gibi dağıldı.

Depremin vurduğu Hatay'da 7 katlı binanın iş makinesi darbesiyle kağıt gibi yerle bir olduğu anlar ve vatandaşların yaşadığı panik cep telefonuyla görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelindi. Depremin vurduğu Hassa ilçesi Akbez Mahallesi'nde mahkeme süreci tamamlanan 7 katlı bina, iş makinesinin darbesiyle kontrollü olarak yıkıldı. 7 katlı binanın yıkıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde; vatandaşların yıkım sırasında yaşadığı panik ve kaçış anları kameraya yansıdı. Binanın kontrollü yıkımında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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