Bina için tartıştılar ‘FETÖ’ diye suçladılar!

Musevi asıllı olmasına rağmen mazlum tüm Müslümanların derdiyle dertlenmesiyle tanınan iş adamı Doğan Kasadolu çirkin bir iftirayla karşı karşıya kaldı. İstanbul Beşiktaş’ta dairesinin bulunduğu binanın yapı ruhsatından doğan problemden dolayı komşularıyla sorun yaşayan Kasadolu hakkında komşularının “FETÖ” kılıfıyla şikayette bulunduğu ortaya çıktı. Kendilerini “para toplayıp FETÖ’ye himmet olarak vermekle” itham ettiğini öne sürdükleri Doğan Kasadolu’nu ayrıca konuyla ilgili Bugün gazetesine haber yaptırmakla suçlayan komşularının suç duyurusu dolayısıyla Kasadolu’nun “FETÖ’ye üye olmak” gibi tuhaf bir gerekçeyle Emniyet’te ifade verdiği öğrenildi. 24 Eylül’de Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde ifade veren Doğan Kasadolu’nun Naciye Sultan Sitesi’ndeki sorunun nasıl başladığını şu sözlerle anlattı:

Üzeyir Garih’ten alınan daire

1986 yılında ben bahse konu Naciye Sultan Sitesinde rahmetli Üzeyir Garih’ten 137 parselde bulunan C Blok 3 No’lu daireyi fatura karşılığında satın aldım. 2008 yılında bir işim için kredi kullanmam gerekti. Bu yüzden bankaya teminat için bahse konu daireyi ipotek karşılığında kredi kullanmak istedim. Bank Pozitif bana önce krediyi verdi, daireye ipotek koydu, sonra krediyi iptal etmek istediler. İptal sebebini sorduğumda, bahse konu dairenin mesken değil arsa konumunda göründüğü bu sebeple ipoteğe konu olamayacağını ifade ettiler. Bunun üzerine almış olduğum dairenin sahibine ait olan Alarko Holding’e bağlı Tüm Tesisat A.Ş.’ye daireyi geri iade ederek paramı almak istedim, bu teklifimi kabul etmediler. Bunun üzerine İstanbul 2. Sulh Hukuk Mahkemesinde 2008/964 esas sayısıyla diğer 5 hissedar aleyhine (Neslihan HARMANCI, Fuat Şerif EGELİ, Nazan BOZBAĞ, Raife Mücevher TOPÇUOĞLU, Eda URAS) izaleyi şüyu (ortaklığın giderilmesi) dâvâsı açtım, dava halen devam etmekte” dedi.

Yıkımı durdurmak için toplanan 2.6 milyon dolar

Dâvâ kapsamında Boğaziçi İmar Müdürlüğünden gelen yazılarda söz konusu site hakkında projeye aykırı yapıldığı gerekçesiyle 1983 yılında yıkım kararının mevcut olduğu, af müracaatında bulunulduğu ancak bu af müracaatının reddedildiği bilgilerini edindiğini belirten Kasadolu’nun, şu sözleri aktardığı bildirildi:

“Bu daireyi alırken bu yıkım kararı, benden gizlenmişti. Naciye Sultan Sitesindeki evimin alt katında oturan Eda Uras’ın babası olduğunu bildiğim Atilla olarak hatırımda kalan şahıs bana bu yıkım kararının durdurulması için 2.600.000 USD para toplandığını benim adıma da kendisinin 50.000 USD verdiğini, benim bu konuya fazla dillendirmeden şikayetçi olmadan kapatmamı istedi. Ben de böyle usulsüz bir işe alet olmamak için kabul etmedim, Valiliğe ve Büyükşehir Belediyesine 2011 yılı Ocak ayında suç duyurusunda bulundum.”

Yalan haber

Kasadolu, soruşturma evrakı ekinde yer alan Bugün gazetesi haberi ile ilgili olarak gazeteye haber yapılması konusunda hiçbir bilgi vermediğini ve haberin bilgisi dışında yapıldığını dile getirdi. Komşularının iddia ettiği üzere, toplanan parayla ilgili ‘Himmet adı altında FETÖ örgütüne verilmek üzere toplanıyor’ şeklinde hiçbir yere bilgi vermediğini aktaran Kasadolu, “Bu dâvâcı kişiler tarafından adıma çıkarılmış yalan haberlerdir” ifadesini kullandı.

FETÖ ‘kılıf’ oldu

Görüşüne başvurduğumuz Doğan Kasadolu, “Hakkımda 36 dâvâ açtılar, 35’ini kazandım 1’i de devam ediyor. Baktılar bu şekilde sonuç alamayacaklar, bana FETÖ üyeliği yalanıyla suç duyurusunda bulundular. Emniyet’te verdiğim ifadede FETÖ ile ilgime dair hiçbir soru yöneltilmedi. Orada da bina dolayısıyla aramızdaki ihtilafın dünü ve bugününü anlattım. FETÖ iddiası ise maalesef kılıf olarak kullanılan, tamamen yıpratma amaçlı bir iftira aracı olmuştur” dedi.