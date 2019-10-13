Bin yıllık kardeşliğin mayasında İslâm var

Anadolu toprakları, Müslüman Türk ve Kürtlerin kardeşçe bir arada yaşadığı güvenli bir liman olmayı her türlü fitne girişimine rağmen hep başardı. Etnik milliyetçiliğe ve ırkçı safsatalara geçit vermeyen Türkler ve Kürtler, tek bayrağın gölgesi altında tek bir millet şuuruyla hareket etti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin asli unsurlarından olan Kürtler, ana dilde eğitim başta olmak üzere, kültürel varlıklarını hiçbir sorunla karşılaşmadan devam ettirdi. Cumhurbaşkanlığı makamı başta olmak üzere devlet yönetiminin en üst kademesine kadar çıkabilen Kürt vatandaşlarımız, hiçbir zaman ötekileştirilmedi. Komşu ülkelerin bir kısmında yakın zaman kadar nüfus cüzdanı sahibi bile olamayan Kürtler, Türkiye’de eşit vatandaş olmanın gururunu hep yaşadı. Son dönemde Türkler ve Kürtler arasındaki kardeşlik bağının yıpratılmaya çalışıldığına işaret eden STK temsilcileri, Türkiye’nin, yeryüzündeki bütün Kürtlerin tek hamisi olduğunu kaydetti.

Hepimiz eşit vatandaşız

Milli Beka Hareketi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Avukat Hasan İlter, Kürtlerin, Türkiye’nin asli unsuru olduğunu belirterek “PKK, Kürtlere değil haçlı Batı’ya hizmet ediyor. Ülkemizdeki Kürtler hiçbir ayrımcılığa maruz kalmadı ya da emperyalistlerin kirli planlarının kurbanı olmadı. Cumhurbaşkanlığı ve başbakanlık dahil devletin en üst makamlarına kadar çıktılar. Kürtlerle olan kardeşliğimiz kıyamete kadar sürecek” ifadelerini kullandı. Kürtleri, emperyalistlere yem etmeyen tek ülkenin Türkiye olduğunu kaydeden İlter, “Türk devleti, Kürtleri her zaman korudu. Kürtler sadece bu ülkede anadilin rahatça konuşabildi. Temel haklarından mahrum bırakılmadı. Kürtler adına mücadele iddiasında bulunan PKK, en çok Kürtlerin kanını akıttı. Kürtler bu ülkede devlet yönetimin en üst kademesinde bulundu ve bulunuyorlar” dedi.

İslâm’ın birleştirici mayası var

Yeni Nizam Yeni İnsan Derneği (YENİNDER) Genel Başkanı Sosyolog Burak Çileli, “İslam’ın birleştirici mayasıyla bin yıldan fazladır bu topraklarda kardeşçe yaşıyoruz. Dün olduğu gibi bugünde haince kışkırtmalara geçit vermeyeceğiz. Bu topraklar Türküyle, Kürdüyle hepimizin toprakları” ifadelerini kullandı. Barış Pınarı Operasyonu’na atıfta bulunan Çileli, “Terör örgütlerine yönelik düzenlenen askeri harekatın asıl amacını perdelemeye çalışmak için sanki Kürtlere yönelikmiş gibi bir algı yürütüyorlar. Kürtler bu kirli oyuna kapılmayacak kadar feraset sahibidir. İslam’ın birleştirici mayası hepimizi yeter” ifadelerini kullandı.

Türkiye coğrafyanın sağduyusu

Türkiye Kardeşlik Birliği (TÜRKAB) Genel Başkan Yardımcısı Abdülkadir Erdoğan, “Türkiye bulunduğu coğrafyanın sağduyusudur. Bu bağlamda Türkler ve Kürtler her zaman kardeş olarak yaşamışlardır. Türkiye gerçekleştirmekte olduğu Barış Pınarı Harekatı mazlum milletlere güvenli bir bölge oluşturmak ve sınırını teröristlerden temizlemek için düzenlenmektedir” dedi. Türkiye’nin emperyalist devletlere karşı destansı bir mücadele verdiğini de kaydeden Erdoğan, “Bulunduğumuz coğrafyaya sınırları dahi olmayan ülkeler bölgenin kaderi üzerinde oynama hevesleri neticesinde masum insanlar zarar görüyor. Türkiye’nin buna seyirci kalması beklenemezdi. Gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı daha önceki operasyonlar gibi bölge halkının huzuru ve refahı için devam edecektir” ifadelerini kullandı.