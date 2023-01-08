Bin üründe fiyatlarını sabitlemişti! O marketin indirimleri herkesi sevindirdi! Listeye bakan, memnun oldu

Zincir marketler indirim yarışına girdi. ŞOK Marketler de pirinçten makarnaya, bakliyattan una pek çok üründe indirim yaptı. Peki indirimli ürünler neler, hangi ürün ne kadar oldu? İşte detaylar...

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, kısa süre önce, ulusal zincir marketlerin üst yöneticileri ile bir araya geldi ve etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulundu. Bunun ardından zincir marketler fiyat sabitleme ve indirim kampanyaları yapmaya başladı.

ŞOK Marketler de birçok üründe indirim yaptı. İşte o listedeki bazı ürünler:

Ülker Çokokrem Kakaolu Fındık Kreması Cam Kavanoz 350 Gr- 38,50 TL

Lio Yağlı Siyah Zeytin Salamura 1kg- 41,95TL

Lio Riviera Zeytinyağı 1 Lt- 79,95TL

Eker Probiyotik Yoğurt 500 Gr- 19,90TL

Vanish Oxi Action Leke Çıkarıcı 3 Lt-121,95TL

Lezzetlim Katkısız Dana Sucuk 280 Gr- 49,90TL

Evin Ayçiçek Yağı Pet 5 lt- 149,50TL

Lio Naturel Sızma Zeytinyağı Pet 5 Lt-409,00TL

Gliss Ultımate Oil Elixir Sıvı Saç Kremi 200 Ml-52,40TL

Duru Geleneksel Sabun Pirinalı 5*160 Gr-34,95TL

Ülker Sütlü Kare 60 Gr-12,50TL

Ülker Dankek Lokmalık Kakaolu 160 Gr-15,00TL

Piyale Boncuk Makarna 500 Gr- 7,25TL

Lipton Altın Harman Demlik Poşet 100'lü-45,00TL