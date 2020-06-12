  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bin polisin katıldığı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 kişi adliyede

Bursa’da bin polisle şafak saati gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 kişi adliyeye sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 12:58:35 -
Bin polisin katıldığı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 kişi adliyede

Bursa’da bin polisle şafak saati gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 kişi adliyeye sevk edildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından şafak vakti Bursa’nın merkez ilçelerinde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan 18 kişi gözaltına alındı. Baskında özel harekat, Narkotim, çevik kuvvet, Yunus ve asayiş ekiplerinden bin polis görev aldı. Aramalara narkotik dedektör köpeği Fırtına da katıldı. Şüphelilere ait ikametlerde yapılan aramalarda 200 gram esrar, 100 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 28 adet fişek ele geçirildi.


Gözaltına alınan 18 şüpheli adliyede


Şafak operasyonuyla yakalanarak emniyete götürülen 18 kişi, burada yapılan işlemlerin ardından çevik kuvvet nezaretinde adliyeye sevk edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı