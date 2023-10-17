Bin 200 derecenin karşısında meditasyon: Hobi olarak aldığı kurs hayatını değiştirdi

Ordu’da, hobi amaçlı cam sanat eğitimi alan kadın, kendisini geliştirerek atölye kurdu. Öncesinde ev hanımı olan Döndü Tatar Yalçın, hem meslek sahibi oldu hem de kurs aldığı merkezde usta eğitici olarak görev yapıyor.

Altınordu ilçesinde yaşayan Döndü Tatar Yalçın, yaklaşık 4 yıl boyunca Halk Eğitim Merkezi ile Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları’ndan (ORMEK) cam üzerine çeşitli kurslar aldı. Hobi olarak aldığı kurslar ile içerisindeki cam sevgisi büyüyen Yalçın, sonrasında kendi atölyesini kurdu. Yalçın kurduğu atölyede bin 200 derecelik ateşin karşısında hem cama şekil vererek çeşitli takı aksesuarları ve eşyalar üretip satışını gerçekleştiriyor hem de kurs aldığı Halk Eğitim Merkezi’nde usta eğitici olarak görev yapıyor.





“Merak ve hobi üzerine başladım”



Cam sanatı ustası Döndü Tatar Yalçın, 7 yıldır bu sanatla uğraştığını, ilk 4 yılının eğitim ile geçtiğini söyledi. Eğitim aldığı Halk Eğitim Merkezi’nde şu anda usta öğretici olarak görev yaptığını ve aynı zamanda atölyesinde de özel ders vererek üretim gerçekleştirdiğini ifade eden Yalçın, “Bu işe başlamam aslında tesadüf oldu. Halk Eğitim Merkezi’nde cam sanatı kursu açıldığını duyduk ve arkadaşlarımız ile birlikte kayıt olduk. Bana ilk başladığımda çok ilginç geldi ve meraklıydım. Eğitimleri tamamladıktan sonra kendime atölye açtım ve burada her biri tek olan hediyelik eşyalar üretiyorum. Aynı zamanda özel eğitimler de veriyorum” diye konuştu.



“Meslek haline döndü”



Her biri İtalya’dan gelen cam çubukları bin 200 derece ateşin karşısında şekillendirdiğini ve artık bu işin meslek haline dönüştüğünü ifade eden Yalçın, “Farklı teknikler ile üretimler gerçekleştiriyoruz. Aslında önce hobi ile başladı ve meslek haline döndü, şimdi de eğitmen olarak devam ediyorum. Cam kesinlikle bulunmaz bir meditasyon, bütün öğrencilerimiz de aynı fikirde ve çok beğeniyorlar, aşık olduklarını söylüyorlar” ifadelerine yer verdi.

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