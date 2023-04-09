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Ekonomi BİM'de elektrikli ev aletleri ve giyimde indirim fırtınası: 14 Nisan kataloğu paylaşıldı
Ekonomi

BİM'de elektrikli ev aletleri ve giyimde indirim fırtınası: 14 Nisan kataloğu paylaşıldı

Yeniakit Publisher
2023-04-09 00:42:00 -
BİM'de elektrikli ev aletleri ve giyimde indirim fırtınası: 14 Nisan kataloğu paylaşıldı

Zincir marketler kuruluşu BİM'de Arnica Türk kahve makinesi 499 TL, Bernardo 16 parça yemek takımı 699 TL, Kumtel ütü ve kırışıklık giderici 449 TL'den satılacak. İşte giyimden ev aletlerine BİM'in 14 Nisan kataloğu...

Sıklıkla tercih edilen market zincirlerinden BİM market zincirinin 14 Nisan kataloğu yayımlandı. İşte 14 Nisan'da geçerli olacak indirimli ürünler...

Dijitsu 43" FHD Android Tv 3.999 TL

Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge 1.799 TL

Kumtel Ütü ve Kırışık Giderici 449 TL

Polosmart Akım Korumalı 3 USB 3'lü Priz 139 TL
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Polosmart Akıllı Bileklik 129 TL

Philips Sakal Düzleştirici 279 TL

Pilsan Bilgi Çarkı 159 TL

Canım Ailem Kutu Oyunu 69 TL

LC Taşıyıcı Tır 149 TL

Futbol Oyunu 69 TL

Böcek Arabalar 2'li 22,50 TL

Oyuncak Diş Doktoru Seti 29,50 TL

Lia Bebek 59 TL

Kinet,k kum 24,50 TL

Pilli Tren 59 TL

Animasyon Balon Seti 19,50 TL

Kumtel Airfryer 1.799 TL

Arnica Köpüklü Otomatik Türk Kahve Makinesi 499 TL

Sunny Çelik Kettle 199 TL

Bernardo 16 Parça Porselen Yemek Takımı 699 TL

Glass in love Cam Kase 89 TL

Meşrubat Bardapı 6'lı 109 TL

Cam Kase 6'lı 99 TL

Su Bardağı 6'lı 99 TL

Kahve Yanı Su Bardağı 6'lı 69 TL

Cam Kurabiyelik 69 TL

Cam Peçetelik 24,50 TL

Cam Dondurma Tatlı Kasesi 39,50 TL

Chef Pro Wok Tava 129 TL

Sütlük 14 cm 27,50 TL

Elektronik Su Pompası59 TL

Porselen Pasta Tabağı 6'lı 169 TL

Tulu Porselen Kahve Fincan Takımı 2'li 79 TL

Cam Renkli Şekerlik 44,50 TL

Berlin Düdüklü Tencere Seti 429 TL

Tek Fiyat Ürünler 9,50 TL

Turşuluk 1500 ml 21,50 TL

Zeytinlik 2500 ml 27,50 TL

LAV Kapaklı Saklama Kabı 16,50 TL

Yubarlak Emaye Tepsi 32 cm 55 TL

LAV Lal Çay Bardağı 6'lı 65 TL

Tek Fiyat Maşa Çeşitleri 29 TL

Poşet Klipsi 6'lı 10 TL

Renkli Çerezlik 15 TL

HP 7N4W2AA Notebook 9.999 TL

HP 516 AIO Tanklı Yazıcı 3.999 TL

Casper VIA V30 Cep Telefonu 3.599 TL

HP Travel 15.6" Bilgisayar Sırt Çantası 399 TL

HP Bluetooth Wireless Klavye 399 TL

Polosmart Katlanabilir Tablet Bilgisayar Tutacağı 59 TL

Polosmart Wireless Mouse 59 TL

Keysmart 4 Bölmeli Derin Dondurucu 3.399 TL

Keysmart Çift Bıçaklı Doğrayıcı 329 TL

Keysmart Baskül 155 TL

Keysmart Saç Şekillendirici 249 TL

Kiğilı Dynamic Erkek Gömlek 199 TL

Erkek Kot Gömlek 189 TL

Erkek Kot Şort 129 TL

Mutfak Önlüğü 79 TL

Amerikan Servis 42,50 TL

Erkek İnce Kot Pantolon 159 TL

Kadın İnce Kot Pantolon 149 TL

Kadın Kot Ceket 225 TL

Kadın Kot Gömlek 169 TL

Kadın Kapri Kot Pantolon 139 TL

Kadın Kuşaklı Kot Pantolon 189 TL

Kadın Düğmeli Kot Etek 169 TL

Seyahat Çantası 289 TL

Kadın Kapitone Omuz Çantası 189 TL

Tablet & Portföy Çanta 89 TL

Laptop Çantası 169 TL

Çift Kişilik Patchwork Nevresim Seti 199 TL

Flanel Yastık Kılıfı 2'li 42,50 TL

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