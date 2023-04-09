BİM'de elektrikli ev aletleri ve giyimde indirim fırtınası: 14 Nisan kataloğu paylaşıldı
Zincir marketler kuruluşu BİM'de Arnica Türk kahve makinesi 499 TL, Bernardo 16 parça yemek takımı 699 TL, Kumtel ütü ve kırışıklık giderici 449 TL'den satılacak. İşte giyimden ev aletlerine BİM'in 14 Nisan kataloğu...
Sıklıkla tercih edilen market zincirlerinden BİM market zincirinin 14 Nisan kataloğu yayımlandı. İşte 14 Nisan'da geçerli olacak indirimli ürünler...
Dijitsu 43" FHD Android Tv 3.999 TL
Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge 1.799 TL
Kumtel Ütü ve Kırışık Giderici 449 TL
Polosmart Akım Korumalı 3 USB 3'lü Priz 139 TL
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Polosmart Akıllı Bileklik 129 TL
Philips Sakal Düzleştirici 279 TL
Pilsan Bilgi Çarkı 159 TL
Canım Ailem Kutu Oyunu 69 TL
LC Taşıyıcı Tır 149 TL
Futbol Oyunu 69 TL
Böcek Arabalar 2'li 22,50 TL
Oyuncak Diş Doktoru Seti 29,50 TL
Lia Bebek 59 TL
Kinet,k kum 24,50 TL
Pilli Tren 59 TL
Animasyon Balon Seti 19,50 TL
Kumtel Airfryer 1.799 TL
Arnica Köpüklü Otomatik Türk Kahve Makinesi 499 TL
Sunny Çelik Kettle 199 TL
Bernardo 16 Parça Porselen Yemek Takımı 699 TL
Glass in love Cam Kase 89 TL
Meşrubat Bardapı 6'lı 109 TL
Cam Kase 6'lı 99 TL
Su Bardağı 6'lı 99 TL
Kahve Yanı Su Bardağı 6'lı 69 TL
Cam Kurabiyelik 69 TL
Cam Peçetelik 24,50 TL
Cam Dondurma Tatlı Kasesi 39,50 TL
Chef Pro Wok Tava 129 TL
Sütlük 14 cm 27,50 TL
Elektronik Su Pompası59 TL
Porselen Pasta Tabağı 6'lı 169 TL
Tulu Porselen Kahve Fincan Takımı 2'li 79 TL
Cam Renkli Şekerlik 44,50 TL
Berlin Düdüklü Tencere Seti 429 TL
Tek Fiyat Ürünler 9,50 TL
Turşuluk 1500 ml 21,50 TL
Zeytinlik 2500 ml 27,50 TL
LAV Kapaklı Saklama Kabı 16,50 TL
Yubarlak Emaye Tepsi 32 cm 55 TL
LAV Lal Çay Bardağı 6'lı 65 TL
Tek Fiyat Maşa Çeşitleri 29 TL
Poşet Klipsi 6'lı 10 TL
Renkli Çerezlik 15 TL
HP 7N4W2AA Notebook 9.999 TL
HP 516 AIO Tanklı Yazıcı 3.999 TL
Casper VIA V30 Cep Telefonu 3.599 TL
HP Travel 15.6" Bilgisayar Sırt Çantası 399 TL
HP Bluetooth Wireless Klavye 399 TL
Polosmart Katlanabilir Tablet Bilgisayar Tutacağı 59 TL
Polosmart Wireless Mouse 59 TL
Keysmart 4 Bölmeli Derin Dondurucu 3.399 TL
Keysmart Çift Bıçaklı Doğrayıcı 329 TL
Keysmart Baskül 155 TL
Keysmart Saç Şekillendirici 249 TL
Kiğilı Dynamic Erkek Gömlek 199 TL
Erkek Kot Gömlek 189 TL
Erkek Kot Şort 129 TL
Mutfak Önlüğü 79 TL
Amerikan Servis 42,50 TL
Erkek İnce Kot Pantolon 159 TL
Kadın İnce Kot Pantolon 149 TL
Kadın Kot Ceket 225 TL
Kadın Kot Gömlek 169 TL
Kadın Kapri Kot Pantolon 139 TL
Kadın Kuşaklı Kot Pantolon 189 TL
Kadın Düğmeli Kot Etek 169 TL
Seyahat Çantası 289 TL
Kadın Kapitone Omuz Çantası 189 TL
Tablet & Portföy Çanta 89 TL
Laptop Çantası 169 TL
Çift Kişilik Patchwork Nevresim Seti 199 TL
Flanel Yastık Kılıfı 2'li 42,50 TL