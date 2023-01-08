BİM sapığıyla ilgili flaş gelişme! Mesleği herkesi şok etmişti
Kağıthane’deki bir BİM şubesinde alışveriş yapan bir kadının etek altından cep telefonu ile görüntüsünü çeken şahıs tutuklandı.
Kağıthane’de 5 Ocak’ta bir BİM şubesinde meydana gelen olayda, komiser olduğu öğrenilen S.E. isimli şahıs eğilerek alışveriş yapan bir kadının eteğinin altından cep telefonu ile görüntüsünü çekmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapmasında şüpheli S.E. yakalanarak adliyeye sevk edilmişti. İstanbul Valiliği olaya ilişkin yaptığı açıklamada “Cinsel taciz olayının şüphelisi S.E. isimli şahıs güvenlik güçlerimizce yakalanmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır” ifadelerine yer verdi.