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Ekonomi

Bim pay geri alım programı başlattı

BİM pay geri alım programı başlattığını ve azami 10 milyon lira TL nominal paya kadar geri alım yapacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-08-09 11:02:00 -
Bim pay geri alım programı başlattı

Şirket KAP’a yaptığı açıklamada, geri alım programı için ayrılan azami fonun 700 milyon lira olduğunu belirtti. BİM hisseleri yüzde 0.96 artışla 63.10 liradan kapandı. BİM, 2020’nin ilk çeyreğinde de net kârını bir önceki yılın aynı dönemine göre ikiye katlayarak 430 milyon 411 bin liraya yükseltmişti. Şirketin ilk çeyrekteki net kârı bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 100 oranında artmıştı.

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