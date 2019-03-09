Bim aktüel 15 Mart 2019 indirim ürünleri HP Notebook fiyatı

Bim 15 Mart Cuma aktüel kataloğu yine yok yok. Elektronikten züccaciyeye kozmetikten temizlik ve küçük ev aletlerine kadar birbirinden farklı ürünü uygun fiyata Bim aktüel indirim fiyat kataloğunda bulmak mümkün. Bim aktüel ürünleri kataloğu açıklandı! 15 Mart Salı Bim aktüel ürünler listesi yeni kataloğu ile mutlu alışverişler. 8 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu! Hafta sonuna özel büyük indirimler devam ediyor. HP Notebook 15.6” HD SVA yansıma önleyici WLED (1366x768) ekran, Wi-Fi Yazıcı Deskjet 2620 All-In-One HP, Bim bu hafta ne gelecek? İste bim aktüel indirim ürünler kataloğu.

Cuma günlerinde heycanla beklenen Bim aktüel ürünler listesi yayınlandı! Her hafta Bim kaliteli ürünlerini uygun fiyata satışa çıkartıyor ve bu ürünler aktüel ürünler listesi ile duyuruyor. Bu hafta da vatandaşlar tarafından merakla araştırılan Bim aktüel ürünler listesi erişime açıldı. Peki, 8-15 Mart tarihleri arasında Bim aktüel ürünler listesinde neler var? İşte bu haftanın indirimli ürünleri...

HP Notebook

• 15.6” HD SVA yansıma önleyici WLED (1366x768) ekran

• AMD A4 - 9120, çift çekirdekli işlemci (2.2-2.5GHz, 1MB önbellek)

• 500 GB 5400 rpm SATA harddisk

• 4GB DDR4-1866 SD RAM (1x4GB)

• Tümleşik AMD Radeon™ R2 Grafik Kartı

• Çift Hoparlör

• 45W AC güç adaptörü

• Tümleşik 10/100/1000 GbE LAN

• HP Audio Switch, HP CoolSense, HP JumpStart, HP Sure Connect uygulamaları

• Windows 10 Home 64 bit işletim sistemi

Wi-Fi Yazıcı Deskjet 2620 All-In-One HP

• Baskı, tarama, kopyalama fonksiyonları

• Wi-fi ile kablosuz bağlantı özelliği

Fonksiyonel Bebek Beşiği

• 1. sınıf suntalam

• Demonte ürün

• İster Çalışma Masası, İster 2’li Koltuk

IP Bebek Kamerası / WiFi Trax

• 1.0 MP WIFI IP Kamera / 2x zoom

• Telefon veya Tabletten uzaktan erişim ve izleme

• Uzaktan erişim ile kamerayı Yukarı-Aşağı / Sağa sola döndürme

• Harekete duyarlı kayıt sensörü

• Karşılıklı ses iletişimi - iki yönlü

• 128 GB Micro SD / TF kart desteği

Meizu A20 Bluetooth Hoparlör

• 1800 mAh Batarya

• Bluetooth 4.2

• Hoparlör çıkış gücü 5 watt

• Çalışma mesafesi ~10 metre

• ~15 saat kullanım süresi

• 100-20 Khz Frekans aralığı

Bulaşık Makinesi Tableti 90'lı Fairy Green