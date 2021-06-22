BİLSEM öğretmen atama sonucu nasıl sorgulanır? 2021 BİLSEM öğretmen seçme ve atama sınav sonucu sorgulama ekranı

2021 BİLSEM öğretmen mülakat sonuçları açıklandı. BİLSEM'e alınacak öğretmen atamaları mülakat başvurularının geçtiğimiz haftalarda tamamlanmasının ardından, başvuruda bulunan adayların meraklı bekleyişi sona erdi. BİLSEM öğretmen sözlü sınav sonuçları açıklandı: 2021 BİLSEM öğretmen seçme ve atama sınav sonucu sorgulama ekranı!

BİLSEM öğretmen atama sonucu nasıl sorgulanır?

MEB tarafından yapılan açıklamada 2021 yılı BİLSEM öğretmen seçme ve atama kılavuzu kapsamında bölge sözlü sınav sonuçlarının yayınlandığı bildirildi. Puanlar MEB.gov. tr adresinden öğrenilecek. Peki, BİLSEM öğretmen sözlü sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

2021 yılı bilim ve sanat merkezleri öğretmen seçme ve atama kılavuzu kapsamında bölge sözlü sınav sonuçları ve tercih yapmaya esas puanlar meb.gov.tr adresinden yayımlandı.

Tercih yapmaya esas puanlarına itirazlar, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü (Özel Yeteneklilerin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı) Varlık mahallesi Eşref Bitlis Caddesi No:10 adresine posta yolu ile veya Il Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığı ile yapılacaktır.

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E. TERCİHLER VE ATAMALAR

1) Sözlü sınava giren adayların tercih yapmaya esas puanları, il öğretmen değerlendirme komisyonu tarafından Değerlendirme Kriterleri Formu (Ek-2) üzerinden belirlenen puanın %60’ı ile sözlü sınavdan alınan puanın %40’ı toplanarak belirlenecektir.

2) Sözlü sınava girmeyen adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

3) Alanlara göre sözlü sınava giren adayların tercih yapmaya esas puanları, Bakanlık tarafından http://meb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.

4) Tercih yapmaya esas puanı 40 ve üzeri olan adaylar, atama döneminde görev yaptıkları ilde alanlarında boş kontenjan bulunan bilim ve sanat merkezlerini tercih edebilecektir.

5) Adayların tercihleri doğrultusunda atamalar, alanlara göre tercih yapmaya esas puan üstünlüğüne göre atama takviminde belirtilen tarihler arasında Bakanlıkça yapılacaktır.

6) Adayların tercihleri doğrultusunda tercih yapmaya esas puanların eşitliği hâlinde, Bakanlık tarafından açıklanan Ek-2: Değerlendirme Kriterleri Formu puanı fazla olan BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu adaya öncelik verilecektir. Eşitliğin bozulmaması durumunda atanacak aday Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek kura ile belirlenecektir.

7) 40 ve üzeri puan almış adaylardan ataması gerçekleşmeyenlerin puanları geçerliliğini yitirecektir.

8) Atama sonuçları, Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü resmî internet sitesinde ilan edilecektir.