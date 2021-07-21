BİLSEM kayıtları 2021? BİLSEM kayıtları ne zaman 2021? BİLSEM kayıtları nasıl yapılır?
BİLSEM kayıt işlemleri | BİLSEM sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın web sitesi üzerinden erişime açıldı. Aileler kayıt yaptırmaya hak kazanan çocukları için işlemlerin nereden nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, BİLSEM kayıtları nasıl yapılıyor?
Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesinden BİLSEM sonuçları açıklandı. Sonuçları sorgulayanlar, kayıt işlemlerinin nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, BİLSEM kayıtları ne zaman başlıyor?
BİLSEM nedir?
Bilsem, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış ismidir. İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarıdır. Türkiye genelinde her ilde bir bilsem olmakla birlikte nüfus yoğunluğuna göre büyük şehirlerde birden fazla bilsem olabilmektedir.
BİLSEM kayıtları 2021? BİLSEM kayıtları ne zaman 2021? BİLSEM kayıtları nasıl yapılır?
Öte yandan itiraz başvuruları 26 Temmuz-6 Ağustos tarihlerinde alınacak. 9 Ağustos-20 Ağustos tarihleri arasında da yapılan itirazlar değerlendirilecek.
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