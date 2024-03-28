  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Şanlı Türk askerine ‘Uzatmalı itin biri’ demişti! Dün banka soyguncusunun bugün Ekrem’in avukatı

Fransa ve Yunanistan 'almayalım' demişti! ABD, kritik savunma sanayi ürününü Türkiye'ye sipariş verdi: Tamı tamına 116 bin adet

'Mansur Yavaş’ı Londra’ya kızının yanına göndereceğiz!'

“İBB paramı ödemiyor” diye ağlıyordu! Zihni Göktay, Ekrem’i sürüngene benzetti

"Petrol yok" diye üzeri betonla kapatılan kuyuyla ilgili flaş karar! 14 Mart itibariyle...

Promosyon ödemeleri bugün başlıyor! Hangi banka ne kadar promosyon ödeyecek?

CHP Toroslar’da aday göstermişti: Abdurrahman Yıldız terörist Öcalan’ın akrabası çıktı!

Yeniden Refah Partisi'nden seçimlere saatler kala Türkiye'yi ayağa kaldıracak CHP açıklaması

Kandil İttifakı bir kez daha deşifre oldu! Samimi pozlar ittifakı ele verdi

TKP'li genç Hamza Dağ'ı şaşırttı “AK Parti’'ye oy vereceğim”
Gündem ‘Bilmiyorum ve hatırlamıyorum’ modası! CHP’liler toplu hafıza kaybına uğradı
Gündem

‘Bilmiyorum ve hatırlamıyorum’ modası! CHP’liler toplu hafıza kaybına uğradı

Yeniakit Publisher
2024-03-28 12:31:00 -
‘Bilmiyorum ve hatırlamıyorum’ modası! CHP’liler toplu hafıza kaybına uğradı

CHP’de patlak veren ‘para kuleleri’ skandalında soruşturma derinleştikçe rezalete bulaşanların neredeyse tamamı hafıza kaybı yaşamaya başlaması dikkat çekti.

 HABER MERKEZİ 

CHP’de patlak veren ‘para kuleleri’ skandalında soruşturma derinleştikçe rezalete bulaşanların neredeyse tamamı hafıza kaybı yaşamaya başladı. Savcının sorularına “bilmiyorum”, “hatırlamıyorum” şeklinde cevap İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ile CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, eski İl Başkanlığı Basın Danışmanı Can Poyraz ve İmamoğlu İnşaat Şirketinin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz’ın ardından CHP’li Ali Kılıç’ın da hafızası silindi. CHP’nin kampanyasına 200 bin lira bağış yaptığını söyleyen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ifadesinde, yardımcısı Melih Morsünbül ile gönderdiği bir çanta parayı kime verdiğini hatırlamadığını söyledi.

SAVCIYI GÖREN GEÇMİŞİ UNUTUYOR

Arkadaşlarından bağış adı altında makbuzsuz para topladığını ve yaptığı bağış sebebiyle kendisine partiden bir makbuz verilmediğini belirten Kılıç, “O tarihlerde parti binası alınması için herkes seferber olmuş durumdaydı. Bu nedenle parayı verdiğimiz anda makbuzun alınıp alınmamasının çok önemli olduğunu düşünmedim. Bağış makbuzlarını CHP İstanbul İl Teşkilatının daha sonra bana göndereceğini düşündüm. Bu nedenle vermiş olduğum para karşılığında herhangi bir makbuz veya belge almadım. Aynı şekilde arkadaşlarımdan istemiş olduğum bağış paraları karşılığında kendilerine bir makbuz veya belge vermedim. Bugüne kadar bağışı belgeleyen herhangi bir makbuz tarafıma iletilmedi" dedi. ‘Para kuleleri’ soruşturmasında ismi geçenlerin tamamının “hatırlamıyorum, bilmiyorum, görmedim” şeklindeki ifadeler kullanması, kaynağı belirsiz paraları neşeyle sayan CHP yöneticilerinin savcılık huzurunda hafıza kaybına uğramaları dikkatlerden kaçmadı.

ALİ KILIÇ DA TOPU CANAN’A ATTI

9 Aralık 2019'da CHP İstanbul İl Teşkilatından ismini hatırlamadığı biri tarafından arandığını ve bağış parasının belirtilen adrese götürmesini istediklerini belirten Kılıç, "Zaten kampanya devam ediyordu. Toplantılarda sürekli olarak herkesin imkanları ölçüsünde bu kampanyaya gönüllü olması isteniliyordu. Ben de gönüllü olarak kampanyaya destekte bulundum. Kampanyanın başlatılmasında ve paraların toplanmasında sorumluluk CHP İstanbul İI Başkanlığına aittir. Benim ve arkadaşlarımın yapmış olduğu 200 bin TL'lik bağışa ilişkin başkanlığı nezdinde herhangi bir kayıt olup olmadığını bilmiyorum. Benim nezdinde böyle bir kayıt yoktur. Yine satın alınan il binası için elden ödenen paranın parti gideri olarak kayıtlara girip girmediği hakkında bir bilgim yoktur" diyerek topu eski CHP il Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na attı.

Para kuleleri skandalında şok açıklama… "Çakarlı araçla 6 ay para taşıdık!"
Para kuleleri skandalında şok açıklama… “Çakarlı araçla 6 ay para taşıdık!”

Siyaset
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Para kuleleri skandalında şok açıklama… “Çakarlı araçla 6 ay para taşıdık!”

2 CHP’li belediye başkanı daha çağrıldı! Para kuleleri skandalı sıçradıkça sıçrıyor
2 CHP’li belediye başkanı daha çağrıldı! Para kuleleri skandalı sıçradıkça sıçrıyor

Siyaset

2 CHP’li belediye başkanı daha çağrıldı! Para kuleleri skandalı sıçradıkça sıçrıyor

Film gibi yayınlandı! İETT otobüslerinde ‘para kuleleri’ sineması
Film gibi yayınlandı! İETT otobüslerinde ‘para kuleleri’ sineması

Gündem

Film gibi yayınlandı! İETT otobüslerinde ‘para kuleleri’ sineması

Para kuleleri skandalı genişliyor! Ekrem’in kankası topu Canan’a attı
Para kuleleri skandalı genişliyor! Ekrem’in kankası topu Canan’a attı

Gündem

Para kuleleri skandalı genişliyor! Ekrem’in kankası topu Canan’a attı

Savcı taksit taksit çağırıyor! Para kuleleri skandalında sıra Şişli Belediye Başkanında
Savcı taksit taksit çağırıyor! Para kuleleri skandalında sıra Şişli Belediye Başkanında

Gündem

Savcı taksit taksit çağırıyor! Para kuleleri skandalında sıra Şişli Belediye Başkanında

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

resat

millet bunların aklını başlarına getirir ancak , sandığa gömerek ,ama buda biraz zor , bunlar beyinlerini sahiplerine emanete bırakmışta olabilir ,
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23