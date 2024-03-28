‘Bilmiyorum ve hatırlamıyorum’ modası! CHP’liler toplu hafıza kaybına uğradı

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CHP’de patlak veren ‘para kuleleri’ skandalında soruşturma derinleştikçe rezalete bulaşanların neredeyse tamamı hafıza kaybı yaşamaya başladı. Savcının sorularına “bilmiyorum”, “hatırlamıyorum” şeklinde cevap İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ile CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, eski İl Başkanlığı Basın Danışmanı Can Poyraz ve İmamoğlu İnşaat Şirketinin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz’ın ardından CHP’li Ali Kılıç’ın da hafızası silindi. CHP’nin kampanyasına 200 bin lira bağış yaptığını söyleyen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ifadesinde, yardımcısı Melih Morsünbül ile gönderdiği bir çanta parayı kime verdiğini hatırlamadığını söyledi.

SAVCIYI GÖREN GEÇMİŞİ UNUTUYOR

Arkadaşlarından bağış adı altında makbuzsuz para topladığını ve yaptığı bağış sebebiyle kendisine partiden bir makbuz verilmediğini belirten Kılıç, “O tarihlerde parti binası alınması için herkes seferber olmuş durumdaydı. Bu nedenle parayı verdiğimiz anda makbuzun alınıp alınmamasının çok önemli olduğunu düşünmedim. Bağış makbuzlarını CHP İstanbul İl Teşkilatının daha sonra bana göndereceğini düşündüm. Bu nedenle vermiş olduğum para karşılığında herhangi bir makbuz veya belge almadım. Aynı şekilde arkadaşlarımdan istemiş olduğum bağış paraları karşılığında kendilerine bir makbuz veya belge vermedim. Bugüne kadar bağışı belgeleyen herhangi bir makbuz tarafıma iletilmedi" dedi. ‘Para kuleleri’ soruşturmasında ismi geçenlerin tamamının “hatırlamıyorum, bilmiyorum, görmedim” şeklindeki ifadeler kullanması, kaynağı belirsiz paraları neşeyle sayan CHP yöneticilerinin savcılık huzurunda hafıza kaybına uğramaları dikkatlerden kaçmadı.

ALİ KILIÇ DA TOPU CANAN’A ATTI

9 Aralık 2019'da CHP İstanbul İl Teşkilatından ismini hatırlamadığı biri tarafından arandığını ve bağış parasının belirtilen adrese götürmesini istediklerini belirten Kılıç, "Zaten kampanya devam ediyordu. Toplantılarda sürekli olarak herkesin imkanları ölçüsünde bu kampanyaya gönüllü olması isteniliyordu. Ben de gönüllü olarak kampanyaya destekte bulundum. Kampanyanın başlatılmasında ve paraların toplanmasında sorumluluk CHP İstanbul İI Başkanlığına aittir. Benim ve arkadaşlarımın yapmış olduğu 200 bin TL'lik bağışa ilişkin başkanlığı nezdinde herhangi bir kayıt olup olmadığını bilmiyorum. Benim nezdinde böyle bir kayıt yoktur. Yine satın alınan il binası için elden ödenen paranın parti gideri olarak kayıtlara girip girmediği hakkında bir bilgim yoktur" diyerek topu eski CHP il Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na attı.