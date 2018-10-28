Bilmedikleri 'andımızın' geri gelmesini istiyorlar

CHP Rize Çayeli İlçe Teşkilatının düzenlediği ‘Andımız’ protestosunda eski ilçe başkanı andımızı okutmakta zorlandı.

Son günlerdeki ‘Öğrenci Andı’ tartışmalarına bir tepki de Rize’nin Pazar ilçesinden geldi. CHP’nin Çayeli İlçe Teşkilatının düzenlediği protesto gösterisinde andın okunması planlandı.

Emekli öğretmen okuyamadı

Öğretmen emeklisi olan yerel seçimlerde belediye başkanı aday adayı olduğu için istifa eden eski CHP Pazar İlçe Başkanı Abdullah Yıldız, Öğrenci Andı’nı unutunca diğer partililerden sufle aldı.

Öğrenci Andı’nda bulunan ‘Ey büyük Atatürk, açtığın yolda’ kısmından sonra gelecek olan ‘Gösterdiğin hedefe’ kısmını unutunca onun yerine kendisi yeni bir terim ekledi ve ‘Kurduğun ülkede’ deyince partililer kaldığı yerden sufle vermeye devam etti.

Bu anlar ise bir başka partili tarafından anbean kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Protesto gösterisine Rize İl Başkanı Saltuk Deniz ve yönetimi de destek verdi.