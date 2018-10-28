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Bilmedikleri 'andımızın' geri gelmesini istiyorlar

CHP Rize Çayeli İlçe Teşkilatının düzenlediği ‘Andımız’ protestosunda eski ilçe başkanı "Andımız"ı okuyamadı.

28 Ekim 2018 Pazar 13:33

CHP Rize Çayeli İlçe Teşkilatının düzenlediği ‘Andımız’ protestosunda eski ilçe başkanı andımızı okutmakta zorlandı. 

Son günlerdeki ‘Öğrenci Andı’ tartışmalarına bir tepki de Rize’nin Pazar ilçesinden geldi. CHP’nin Çayeli İlçe Teşkilatının düzenlediği protesto gösterisinde andın okunması planlandı.

Emekli öğretmen okuyamadı

Öğretmen emeklisi olan yerel seçimlerde belediye başkanı aday adayı olduğu için istifa eden eski CHP Pazar İlçe Başkanı Abdullah Yıldız, Öğrenci Andı’nı unutunca diğer partililerden sufle aldı. 

Öğrenci Andı’nda bulunan ‘Ey büyük Atatürk, açtığın yolda’ kısmından sonra gelecek olan ‘Gösterdiğin hedefe’ kısmını unutunca onun yerine kendisi yeni bir terim ekledi ve ‘Kurduğun ülkede’ deyince partililer kaldığı yerden sufle vermeye devam etti.

Bu anlar ise bir başka partili tarafından anbean kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Protesto gösterisine Rize İl Başkanı Saltuk Deniz ve yönetimi de destek verdi.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 13:33
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  4. protesto
  5. andımızı okuyamadı
  6. CHP Pazar İlçe Başkanı Abdullah Yıldız

YORUM YAZ

  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş37 dk önce
    kahrolsun pislik yahudiler ısrael vede sömürge pi.i abd. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk parti değil tc nin içine yahudiler tarafından yerleştirilmiş yahudilerin truva atıdır.chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir. Nasıl ki dini ve dini duyguları istismar edenler varsa Atatürkü ve onun fikirlerinide istismar edenler var bu chpkk dır.
  • DenemeDeneme39 dk önce
    deneme
  • PolatPolat40 dk önce
    Sayenizde unuttuk, tabi okuyamazlar. Ergenekon gibi değerlerimize bile genç nesilleri düşman ettiniz. Dindar olmak, kendi milletini sevmeye engel olmamalı. Tabi dindar mısınız, bu yapılan yolsuzlukları İslamın neresine koyuyorsunuz bilmiyorum artık.
  • meçulmeçul44 dk önce
    gerizekalı.... bilmedikleri andı okuyorlar. ...
  • OsmanOsman51 dk önce
    Bunlar Türklügün yüz karasi.
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