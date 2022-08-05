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Gündem Bill Gates'ten şüpheli Türkiye adımı
Gündem

Bill Gates'ten şüpheli Türkiye adımı

Geçtiğimiz sene şüpheli bir şekilde Türkiye'ye gelen Microsoft kurucusu Bill Gates'in yatları yeniden Marmaris'e demirledi.

Yeniakit Publisher
2022-08-05 14:41:00 -
Bill Gates'ten şüpheli Türkiye adımı

Dünyanın sayılı zenginlerinden Bill Gates'e ait, 'Lana' isimli kiralık süper yat ile lojistik destek gemisi Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Teknoloji şirketi Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates'in 'Lana' adlı lüks yatı ve 'Lana'ya eşlik eden 'Wayfinder' adlı katamaran, Emel Sayın Koyu'na demirlendi.

Yat ve katamaranda korumalar ile personel olmak üzere toplam 35 kişinin kaldığı tahmin ediliyor. Bill Gates'in yatta olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

Özellikle koronavirüs pandemisi döneminde kafalarda soru işaretleri bırakan açıklamalar yapan ve aşı konusunda şaibeli adımlar atan Bill Gates, geçtiğimiz sene Marmaris'e gelmişti.

Bill Gates'in başkaları aracılığıyla Türkiye'den tarım arazileri aldığı iddia ediliyor.

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