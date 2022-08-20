Bill Gates'ten skandal Türkiye adımı! 'Eyvah' dedirtecek işler yapacak

Dünya genelinde tartışmalı adımlara imza atan Microsoft kurucusu Bill Gates'in Türkiye ziyaretlerine ilişkin çarpıcı iddialar ortaya atılıyor.

Araştırmacı yazar Erkan Trükten, Bill Gates'in Türkiye'yi bazı projeler geliştirmek için bir üst olarak kullanacağını iddia etti.

Youtube kanalı üzerinden konuşan Erkan Trükten, "Bill Gates 2’de 1 Türkiye’ye geliyor. Emlak ve arazi almasının yanında üs projesi var. Bill Gates Türkiye’yi bir üs olarak meydana getirmek istiyor. 4 mevsimi sunan ülkemiz buna öyle bir imkan sunuyor. Gates’in mekanik ve genetiği değiştirilmiş ağaç projesi var. Orman yangınları düşünüldüğünde bu bağlantının nerelere gideceği tartışılabilir. Bu projenin bir kısmıdır. Diğer projesi ise protein üreten böcekler… Bill Gates’in merkez üssü olarak Türkiye’yi seçmesi bu anlamda tesadüf değil. Böcekleri salacakları ve ağaçları dikecekleri bölgenin merkezi burası olacak gibi duruyor. Böyle nokta atışı adımları başka coğrafyalara referans olarak gösterecekler" dedi.