Limon kabuğu ile eklem ağrılarına son! Limon kabuğu kürü tarifi nasıl yapılır?

Ağırlıklı olarak yaşlı insanlarda görülen eklem ağrıları, yürüyüş gibi basit aktiviteleri bile zorlaştırabiliyor.

Eklem ağrılarını çözmek için kullanılan çeşitli yöntemler bulunuyor. Ancak uzmanlar, en doğal ve en etkili çözümün limon kabuğu olduğunu belirtiyor.

C vitamini bakımından oldukça zengin olan limon, bildiğiniz üzere pek çok hastalığa iyi geliyor. İlaç yerine doğal tedavi yöntemlerini tercih edenlerin en sık kullandığı ürünlerden biri olan limon, dayanılmaz eklem ağrılarının da bir numaralı düşmanı.

Eğer limonun kabuğunu çöpe atıp suyunu ve meyvesini tüketiyorsanız bunu yapmayı bırakın. Çünkü limon kabuğu ile birlikte sağlık için faydalı besin maddelerini de çöpe atmış oluyorsunuz.

Limon kabuğunun içerisinde bulunan esans yağları, kan damarlarını rahatlatıyor ve eklemlerdeki ağrıları önemli ölçüde azaltıyor. Limon kabuğunda bulunan anti iltihap özelliklere sahip zengin özlü yağlar, sinir ağrılarını yok etmede de etkili rol oynuyor.

Ayrıca iltihap sökücü etkisiyle de önemli bir besin kaynağı olan limon kabuğu, yüksek ateşle mücadelede yardımcı olan güçlü bir antiseptiktir.

Peki limon kabuğu kürü nasıl yapılır? İşte eklem ağrılarını çözecek limon kabuğu kürünün nasıl yapıldığını sizler için anlattık.

LİMON KABUĞU KÜRÜ İÇİN MALZEMELER

Doğal sızma zeytinyağı

2 adet büyük boy organik limon

Kapaklı küçük bir kavanoz

5 adet okaliptüs yaprağı

Temiz bir sargı bezi

LİMON KABUĞU KÜRÜNÜN HAZIRLANIŞI

Limonun kabuklarını soyup kavanoza yerleştirin ve üzerini tamamen örtecek şekilde sızma zeytinyağı dökün.

Okaliptüs yapraklarını üzerine yerleştirin.

Kavanozun kapağını sıkıca kapatın ve bu karışımı 2 hafta beklemeye bırakın.

2 hafta sonra hazırladığınız karışımı, diz, eklem gibi ağrıyan bölgeye temiz bir gazlı bez ile sararak uygulayın.

Limon kabuğu küründen maksimum verim almanız için gece uygulamanız önerilir.