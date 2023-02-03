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Aktüel Bill Gates'ten olay açıklama! Haberi dünyaya böyle duyurdu: Mars'a gideceğime aşıyla hayat kurtarırım
Aktüel

Bill Gates'ten olay açıklama! Haberi dünyaya böyle duyurdu: Mars'a gideceğime aşıyla hayat kurtarırım

Microsoft'un kurucu ortağı milyarder Bill Gates, Mars'a seyahatin paranın doğru kullanımı olmadığını bunun yerine aşılara yatırım yapmayı tercih edeceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-02-03 18:05:00 - 2023-02-03 18:11:15
Bill Gates'ten olay açıklama! Haberi dünyaya böyle duyurdu: Mars'a gideceğime aşıyla hayat kurtarırım

Son dönemde ünlü milyarderler arasındaki uzay yarışı gündemden düşmüyor.

SpaceX CEO'su Elon Musk, Mars'ı kolonileştirmeyi hedeflerken, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos da Blue Origin adlı şirketiyle 2021'de uzaya çıkmıştı.

Teknoloji milyarderi Bill Gates, BBC'ye verdiği söyleşide, Mars'a gitmek yerine kızamık aşısı satın almayı tercih edeceğini söyledi.

Microsoft'un kurucu ortağı Gates, bugün yayımlanan söyleşide şu ifadeleri kullandı:

"Mars'a gitmek aslında çok masraflı. Bunun yerine kişi başı 1000 dolara kızamık aşısı alıp hayat kurtarabilirsiniz. Bu da Mars'a gitmemeniz gerektiğini göstererek, ayaklarınızın yere basmasını sağlıyor."

Gates, söyleşisinde yapay zekanın insanlığı dönüştüreceğini savunarak, "Tıp ve bilim alanındaki soruları araştırmamızı sağlayacak. Üretkenliğimizi artıracak" dedi.

"BUNU BENİM KASITLI ŞEKİLDE YARATTIĞIMA DAİR MİLYONLARCA MESAJ ALDIM"

COVID-19 patlak verdiğinde kendisiyle ilgili ortaya atılan komplo teorileri karşısında şaşırıp kaldığını da söyleyen 67 yaşındaki iş insanı, şöyle devam etti:

"Pandemi sırasında, bunu benim kasıtlı şekilde yarattığıma ya da başkalarını takip ettiğime dair milyonlarca mesaj aldım. Aşı çalışmalarında yer aldığım doğru ama bunu hayat kurtarmak için yaptım. Sanırım bazıları perdenin arkasındaki 'öcüyü', aşırı basit açıklamayı arıyor."

"SONUÇTA ROBOT DEĞİLİM"

Gates ve eski eşi Melinda, 21 yıllık evliliklerinin ardından 2021'de ayrılma kararı aldıklarını duyurmuştu. Milyarder, tekrar aşkı bulup bulamayacağı sorulduğunda "Tabii ki, sonuçta robot değilim" dedi.

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