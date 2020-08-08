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Korona Virüs

Bill Gates'ten flaş koronavirüs açıklaması

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, koronavirüs aşı ve ilaç çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Gates, dünyayı esir alan pandeminin ne zaman biteceğine dair tahminlerini de paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-08-08 22:35:00 - 2020-08-08 22:35:57
Bill Gates'ten flaş koronavirüs açıklaması

Dünyayı esir alan ve 720 binden fazla insanın ölümüne yol açan koronavirüs için aşı ve ilaç çalışmaları devam ederken Microsoft'un kurucusu Bill Gates,  salgının ne zaman biteceğine dair tahminlerini paylaştı.

Salgının sona ermesi için en az 1 yıla daha ihtiyaç olduğunu belirten Gates, aşı ve ilaç konusunda oldukça etkileyici gelişmelerin yaşandığını söyledi. Gates, zengin ülkeler için salgının 2021 sonunda, dünyanın geri kalanı için ise 2022 sonunda biteceğini tahmin ettiğini belirtti.

Çin ve Rusya konusundaki endişelerini aktaran Gates, buradaki aşı geliştirme çabalarında çok büyük bir baskı olduğunu, düzenleyicilerin aşıların güvenli ve verimli olduğunu bilmeden insanlara verilmesine izin verebileceğini söyledi. Gates, "Sadece yan etkilerini kontrol etmek için 3. fazda muhtemelen üç ya da dört aya ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Gates geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda da bilim insanlarının oldukça güvenli ve verimli bir aşı geliştireceğine inandığını söylemişti. Gates, bunun sebebi olarak ise dünya genelindeki 160'dan fazla aşı çalışmasını göstermişti.

Gates, ayrıca "en iyi aşının" dünyayla paylaşılmaması durumunda virüsün sürekli yeniden hortlayacağını da söyledi. Ayrıca önümüzdeki kış ve güz sezonunun da oldukça çetin geçeceğini dile getirdi.

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