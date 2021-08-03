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Dünya Bill Gates'ten flaş karar! Resmen ayrıldı
Dünya

Bill Gates'ten flaş karar! Resmen ayrıldı

Dünyaca ünlü Microsoft’un kurucusu Bill Gates ve eşi Melinda Gates resmen boşandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-03 16:33:00 -
Bill Gates'ten flaş karar! Resmen ayrıldı

ABD’li teknoloji devi Microsoft’un kurucusu Bill Gates ile eşi Melinda Gates’in boşanma kararı alması uluslararası basının gündemine bomba gibi düşmüştü.

Gates çiftinin boşanma süreci sonuçlandı. Mayıs ayında mahkemeye başvuran çift, 27 yıllık evliliklerini resmen sonlandırdı. Bill ve Melinda Gates’in 130 milyar dolarlık serveti nasıl paylaşacağı uzun süre tartışılırken, çiftin bu konuda bir anlaşma imzaladığı belirtildi.

Mal paylaşımının detayları paylaşılmazken, ABD basını Bill ve Melinda Gates’in 65’er milyar dolarla eşit pay aldığını öne sürdü. Melinda’nın boşanmaya rağmen Gates soyadını kullanmaya devam edeceği, çiftin beraber kurdukları Bill ve Melinda Gates vakfında da çalışmalarını sürdüreceği öğrenildi.

“Her şeyi berbat ettiğini itiraf etti"

Boşanma sürecinde eşini aldattığı iddia edilen Bill Gates, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte evliliklerinin bitişiyle ilgili konuşmuştu. Allen & Co'nun ‘milyarderler için yaz kampı' etkinliğine katılan bir kaynak Gates'in sorumluluğu üzerine aldığını ifade ederek, “Her şeyi berbat ettiğini itiraf etti. Boşanmanın kendi hatası olduğuna gönderme yaptı. Biraz duygusal görünüyordu. Neredeyse ağlamanın eşiğine geldi” dedi.

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