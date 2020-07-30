Bill Gates'ten Elon Musk'a sert eleştiri

Microsoft kurucusu Bill Gates, koronavirüs pandemisinin çok ciddiye alındığını ve anlamsız bir endişenin olduğunu söyleyen elektrikli otomobil devi Tesla'nın CEO'su Elon Musk'a sert eleştirilerde bulundu. CNN'e konuşan Gates, Musk'ın aşı çalışmalarıyla ilgilenmediğini bu yüzden de bu tür konularda konuşmaması gerektiğini söyledi.

Gates, Elon Musk'ın önemli başarılara imza attığını ancak koronavirüse ilişkin yaptığı açıklamaların çirkin olduğunu ve dahil olmadığı konularda daha fazla konuşmamasını umduğunu söyledi.