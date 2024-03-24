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Ekonomi Bill Gates'in asistanıydı, şimdi neredeyse onun kadar zengin!
Ekonomi

Bill Gates'in asistanıydı, şimdi neredeyse onun kadar zengin!

Yeniakit Publisher
2024-03-24 17:07:00 -
Bill Gates'in asistanıydı, şimdi neredeyse onun kadar zengin!

Microsoft'un eski CEO'su Steve Ballmer, eski patronu Bill Gates'i servet yarışında yakaladı. Ayrıca, net değeri 100 milyar doların üzerine çıkan dokuzuncu kişi olan Ballmer, servetini bir çalışan olarak kazanan tek kişi oldu.

Microsoft'un eski CEO'su Steve Ballmer, eski patronu Bill Gates'i servet yarışında yakaladı. Ayrıca, net değeri 100 milyar doların üzerine çıkan dokuzuncu kişi olan Ballmer, servetini bir çalışan olarak kazanan tek kişi oldu.

Microsoft'un eski CEO'su Steve Ballmer, bir zamanlar asistanı olduğu Bill Gates ile artık servetini yarıştırıyor.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Ballmer'in yaklaşık 148 milyar dolarlık net serveti bulunurken eski patronu Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in serveti ise 154 milyar dolar.

Ballmer, 24 yaşındayken Stanford İşletme Okulu'ndan ayrılarak Microsoft'a ve Harvard'dan eski sınıf arkadaşı Gates'e katıldı. Şirketin 30. çalışanı olan Ballmer 50 bin dolar taban maaş alıyordu.

Ballmer, 1998 yılına kadar uzanan ünlü bir antitröst davasının yanı sıra dot-com çöküşü ve Google ve Apple'ın rekabetinin ortaya çıkmasının ardından 2000 yılında Gates'in yerine gelerek görevi devraldı.
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Ballmer görev süresi boyunca Microsoft'un yıllık gelirini üçe katlayarak yaklaşık 78 milyar dolara çıkardı ve CEO oldupu son mali yılda şirketin kârı 22 milyar dolara yükseldi.

Microsoft şu anda Fortune 500 'de 13. sırada yer alırken, 3,2 trilyon dolarla dünyanın en değerli şirketi.

Ballmer hâlâ Microsoft'ta tahmini yüzde 4,5'lik bir hisseye sahip.

ÇALIŞAN OLARAK KAZANAN TEK KİŞİ OLDU

2021 yılında Ballmer, dünyada net değeri 100 milyar doların üzerinde olan dokuzuncu kişi oldu ve Ballmer, servetini bir girişimci olarak değil, bir çalışan olarak kazanan tek kişi oldu.

Ballmer, 2014 yılında Microsoft'tan ayrıldıktan sonra gözünü başka girişimcilik maceralarına dikti. Aynı yıl NBA takımlarından Los Angeles Clippers'ı 2 milyar dolara satın aldı. Forbes'a göre takımın şu anki değeri 4,5 milyar doların üzerinde.

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