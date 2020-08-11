Bill Gates uyardı: Ciddi sorunlara yol açabilir
Teknoloji devi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, şirketin TikTok'u satın alacağı iddialarına ilişkin konuştu. Gates, Tiktok'u satın almanın ileride ciddi sorunlara yol açabileceğini söyledi.
Teknoloji devi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, şirketin kısa video paylaşım platformu Tiktok'u satın alacağı iddialarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Gates, şirketin Tiktok'u satın almanın ileride ciddi sorunlara yol açabileceğini söyledi.
Tiktok'un bir kısmını bünyesine katmasının kolay olmayacağını da dile getiren Gates, "Bu anlaşmayla neler olacağını hiç kimse bilemez." şeklinde konuştu.