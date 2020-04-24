Bill Gates ne demek istedi? İlginç 'koronavirüs' açıklaması: 5 yıl sürecek

Yaklaşık 104 milyarla dünyanın ikinci en zengin iş adamı Bill Gates, dün kendi bloğunda yayınladığı yazıda, Koronavirüsün yayılmasını engellemek ve hayatı normale döndürmek için atılması gereken adımları sıraladı. Webrazzi'de yer alan habere göre, Gates yazısında "Koronavirüs salgınıyla tüm insanlık mücadele ediyor. Bu bir dünya savaşı gibidir, bu durumda hepimiz aynı taraftayız" diyerek bu virüsle küresel olarak mücadele etmek gerektiğini vurguluyor.

"Aşı için beş yıl gerekiyor"

Microsoft kurucusu Bill Gates, insanların büyük kamu etkinliklerine tekrar girme konusunda kendilerini rahat hissetmeleri için etkili bir Koronavirüs tedavisine ihtiyaç olduğu görüşünde... Çünkü tipik bir aşının piyasaya sürülmesinin beş yıl sürebileceğini söylüyor ve sözlerine şöyle devam ediyor: "ABD hükümet yetkililerinin aşı geliştirme konusunda taahhüt ettikleri süre 18 ay... Bana göre bu iş daha uzun sürecek."

Evde yapılabilecek test en ideali

Koronavirüsü tespit eden testlerin yaygınlaşmasının ülkelerin yeniden normalleşmesine yardımcı olacağını ve testlerin bu konuda çok önemli bir rolü olduğunu söylüyor. Bu testlerin Kovid-19 semptomları olan ve onlarla temas eden kişiler için geniş çapta erişilebilir olması gerektiğini savunuyor. Ona göre evde yapılan test, en ideali...

Bill Gates, aynı zamanda hasta takibinin önemli olduğunu vurguluyor ve sözlerine şöyle devam ediyor:

Koronavirüs ile enfekte olanlarla temas halinde olan kişilerin izini sürmek, salgınların artmasını önlemeye yardımcı olabilir. Bu işi yapmak için daha fazla insanı işe almak gerekiyor. Birçok ülkenin bu konuda hassasiyet göstermesi lazım. Özellikle Almanya'nın bu konuda çok fazla çalışma yapması gerekiyor.

Koronavirüs salgını sonrasında hükümet yetkilileri tarafından ekonominin yeniden nasıl düzenlenmesi gerektiği konusunda çalışmaların başlatılması ve okulların hızlı bir şekilde yeniden açılması gerektiğini düşünüyor. Ayrıca bir restoranda kaç kişinin oturabileceği veya fabrikaları işçilerinin nasıl yeniden yapılandırılması gerektiği konusuda birçok kararın alınması gerektiğini belirtiyor.