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Gündem Bill Gates, koronavirüs aşısı için 70 milyon dolar bağışladı
Gündem

Bill Gates, koronavirüs aşısı için 70 milyon dolar bağışladı

Bill & Melinda Gates Vakfı'nın, koronavirüs aşısının geliştirilmesi ve herkese eşit şekilde yayılabilmesi için 70 milyon dolarlık "ek fon" vereceği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-15 11:21:00 -
Bill Gates, koronavirüs aşısı için 70 milyon dolar bağışladı

Daha önce salgın hastalıklarla ilgili yaptığı açıklamalarda tartışmaların odağına oturan Bill Gates, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede "adil tedavi" için harekete geçti.

Microsoft'un kurucusu Bill Gates ve eşinin vakfı olan Bill & Melinda Gates Vakfı'nın koronavirüse karşı geliştirilecek aşıya "herkesin eşit erişimini sağlamak" amacıyla 70 milyon dolar ek fon sağlayacağı belirtildi.

​Vakıf, ekonomik yönden güçsüz ülkelere de koronavirüs aşısının ulaşabilmesini amaçlayan GAVI aşı ittifakının önderlik ettiği “COVAX Gelişmiş Pazar Taahhüdü”ne (AMC) 50 milyon dolar, birkaç koronavirüs aşı adayının geliştirilmesine ortak fon sağlayan Salgın Hazırlık Yenilikleri Koalisyonu’na (CEPI) da 20 milyon dolar ödeme yapacağını bildirdi.

Vakıftan yapılan açıklamada, paranın koronavirüs salgınına karşı aşı ve tedavileri geliştirme ve dağıtmaya yönelik küresel çabalara gideceğini ve diğer uluslararası bağışçıların da artık daha fazla taahhütte bulunacağını umdukları belirtildi.

 

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