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Dünya Bill Gates dünyayı ayağa kaldırdı: Hazır olun! Yenileri geliyor
Dünya

Bill Gates dünyayı ayağa kaldırdı: Hazır olun! Yenileri geliyor

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, koronavirüs sonrası yeni salgınların ortaya çıkabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 17:15:00 -
Bill Gates dünyayı ayağa kaldırdı: Hazır olun! Yenileri geliyor

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, gelecekte yeni pandemiler olabileceği konusunda uyarılarda bulunurken, hükümetlerin biyoterörizm eylemlerine hazır olması gerektiğini söyledi.

 

Bir süredir Türkiye’nin Ege kıyılarında yaptığı tatille konuşulan dünyanın en zengin isimlerinden Microsoft’un kurucusu Bill Gates, hükümetleri gelecekte olabilecek pandemi riskine ve ‘biyo-terörizm’e karşı uyardı. Microsoft’un milyarder kurucusu, teröristlerin çiçek hastalığını biyolojik silah olarak kullanabileceğini öne sürerken, hükümetleri, bu tarz felaketlere hazırlıklı olmaları konusunda uyardı.

Yeni sagın uyarısı

Independent‘ın haberine göre, Gates’in Sağlık Seçim Komitesi başkanı Jeremy Hunt ile yaptığı konuşma dikkat çekti. Dünyanın en büyük beş şirketinden biri olan Microsoft’un kurucusu Gates, yeni bir Dünya Sağlık Örgütü Pandemi Gücü‘nün kurulması için çağrıda bulundu. Bunun için milyarlarca dolarlık yatırımı önerirken, ABD ve İngiltere gibi ülkelerin araştırmayı finanse etmek için ‘on milyarlarca dolar’ harcaması gerektiğinin altını çizdi.

Gates, havaalanlarına yapılan çiçek hastalığı saldırıları gibi biyoterörizm eylemlerine hazır olunması gerektiğini ifade ederken, ‘Tamam, ya bir biyoterörist 10 havaalanına çiçek hastalığı getirdiyse? Biliyor musun, dünya buna nasıl tepki verirdi?’ dedi.

Konuşmasında Gates, “Umarım beş yıl içinde ‘Bir sonraki pandemiye hazırız' adlı bir kitap yazacağım. DSÖ gözetimindeki bir Pandemi Gücü (Gates'in ifadesiyle germ-games) için yılda yaklaşık bir milyar fon toplamalıyız” ifadelerinde bulundu.

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